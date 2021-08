Alfredo Canteli defiende el sorteo de los chiringuitos de San Mateo como "democracia pura y dura"

La adjudicación de las casetas para las fiestas de San Mateo, es “democracia pura y dura”, dice el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, frente a las protestas de “los de siempre”, que es como el regidor califica a los considerados chiringuitos históricos (aquellos que venían gestionándolos en las últimas décadas, hasta el cambio de modelo decidido por el ayuntamiento, este año).

Canteli quiso así dar por zanjada cualquier polémica tras el sorteo celebrado ayer en el Palacio de Congresos de la ciudad, entre las protestas de miembros, entre otros, del colectivo de La Folixaria que ayer protagonizaron una pitada durante el desarrollo del acto, al entender que el equipo de gobierno “tenían claro su plan y lo han ejecutado. Solo los juzgados y el pueblo ovetense podrán dictar sentencia de un agravio histórico sin precedente”.

El alcalde sin embargo, defiende que la del sorteo es la fórmula más democrática. A juicio de Alfredo Canteli, pudieron presentarse al proceso que fue público todos aquellos que lo desearon y eso es en su opinión, “repartir beneficios entre todos, privatizar es todo lo contrario, lo que se hizo durante 38 años”

A VUELTA CON LOS TOROS

El alcalde de Oviedo, del PP, leyó también la cartilla a su concejal de Cultura, José Luis Costillas, de Ciudadanos. Costillas dejaba ayer abierta la posibilidad de corridas de toros en la futura plaza rehabilitada asegurando que “No estamos aquí para prohibir, sino para facilitar todo tipo de actividades. Todo lo que se base en una prohibición es un error”. Unas declaraciones que iban en dirección contraria a las emitidas por el propio alcalde tras la polémica decisión del ayuntamiento de Gijón de no prorrogar la concesión en El Bibio para espectáculos de toros. Canteli descartaba entonces organizar corridas en Oviedo dado que cuando se hacían “la gente no iba” y “le costaba un dineral al Ayuntamiento”. Hoy se ha ratificado en esa idea de manera tajante, “mientras yo sea alcalde, en Oviedo no volverá a haber toros. Vamos a reformar la plaza de toros para un centro cultural y de espectáculos incluso deportivo si tiene que ser, pero no para toros”

Lo que no hay todavía es proyecto para esa rehabilitación de la plaza de toros. Alfredo Canteli dijo que aún se trabaja en los pliegos para encargar “en breve” el proyecto. En situación parecida está la reforma del Palacio de los Deportes. Reconoció que tampoco existe aún el proyecto, tras decir el Principado que no lo ha recibido. “Yo dije que hubiéramos enviado comunicación al Principado, sino que estábamos trabajando en ello”. Asegura el alcalde que ambas obras se harán, pero que los procesos son lentos.