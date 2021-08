Cinco muertos en accidentes laborales en la provincia de A Coruña en lo que va de año

2021 08 25 ACCIDENTES LABORALES TRAS ACCIDENTE ASCENSOR

En el primer semestre de 2021 se han producido 5.136 accidentes con baja laboral en la provincia de A Coruña. 78 han sido muy graves y cinco mortales. CCOO pide más inspecciones y más exhaustivas. El sindicato vincula el aumento de los accidentes laborales con la precariedad. Seguimos pendientes de la última víctima de un accidente laboral en el área de A Coruña, un operario de una empresa de mantenimiento de ascensores que se caía por el hueco del elevador desde una altura de un tercer piso en San Pedro de Visma. Sigue grave en el CHUAC.

CCOO ha pedido que las personas que han contraído Covid en el centro de trabajo sean reconocidas como afectadas por enfermedad profesional, algo que no ocurre en estos momentos. El sindicato señala que la situación laboral es muy grave. Las consecuencias de la recesión de 2008 se han unido a la crisis económica que ha acarreado la pandemia. Se contrata, asegura Comisiones, a costa de la calidad en el empleo. Juan García, portavoz de Comisiones Obreras.

Considera que el gobierno debe ampliar la inversión para dotar de más personal a la inspección de trabajo e implementar políticas públicas que reduzcan precariedad. Asegura que todos los riesgos laborales se pueden preveer, aunque se requiere una inversión por parte de la empresa que muchas veces no se da. Señala que en la mayor parte de empresas no hay representantes de los trabajadores porque no hay obligación legal de tenerlos si hay menos de seis empleados.