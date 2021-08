El Hospital La Paz, saturado: camas en los pasillos y pacientes atendidos en sillones

Miembros del sindicato MATS (Movilización Asamblearia de Trabajadores Sanitarios) denunciaban esta mañana la saturación en Urgencias en el Hospital la Paz, donde los pacientes, a falta de camas y personal, se encuentran desperdigados en camas por los pasillos o incluso sentados en butacas. Personal del centro señala que en la hora punta han llegado a coincidir 28 pacientes en una sala habilitada con 12 camas.

"Había pacientes en los pasillos, incluso camas en doble fila, lo que significa que si casa de emergencia no es posible sacar rápidamente sacar a los pacientes que están al fondo de las salas. También había personas mayores a las que hubo que atender en sillones porque ya no quedaban más camas o no había espacio donde meterlas", asegura Guillén del Barrio, enfermero y delegado del MATS.

Desde el sindicato apuntan que 347 camas han sido cerradas, un 25% del total. Esta saturación se ha dado en plantas ajenas a pacientes con coronavirus, por lo que queda descartado que esta congestión se deba a un repunte tras la quinta ola de casos COVID.

Las causas, apunta, responden a los cierres de camas en hospitales en verano, algo habitual en época estival que tampoco queda libre de polémica: "deberían mantenerse las camas abiertas para citas, pruebas y cirugías". A esto se añade "la mala situación que sufren los pacientes y los profesionales en la atención primaria", Los centros de salud de atención primaria suponen el pilar para la Sanidad: cubren el 75% de la atención sanitaria de los madrileños. "Al estar fallando la atención primaria por falta de presupuesto y maltrato del personal, el resto del sistema va a fallar y nos vamos a convertir en un sistema nacional de enfermedad"

Desde el hospital se justifican argumentando que la época estival, al registrar menos ingresos, también supone una reducción de camas para realizar "obras de rehabilitación y mejoras de las instalaciones". No obstante, aseguran que, ante esta crisis puntual, ya están trabajando en habilitar nuevas camas para controlar la situación.

Sin embargo, a pesar de que la situación más crítica se dio esta madrugada, por la tarde los sanitarios aseguran que se mantiene la congestión. Ahora, el equipo de enfermeros de la Paz ha emitido un escrito en el que alertan de que, ante las precarias condiciones, no pueden ofrecer un servicio de calidad y que esta saturación no responde a un hecho puntual, sino a un comportamiento repetido a lo largo del verano. Alegan también que tomarán medidas como partes el juzgado o concentraciones a las puertas del hospital.