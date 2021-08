La Xunta insta al Gobierno a agilizar el proyecto de regeneración de la Ría do Burgo

La Xunta de Galicia urge al Ministerio para la Transición Ecológica a que agilice el procedimiento del proyecto de regeneración integral de la Ría do Burgo. La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, advierte de que se pueden perder los fondos europeos si las obras no se inician antes de que finalice el año. Además, habría que redactar otra Declaración de impacto ambiental ya que la actual caduca este año. Sería como comenzar de cero y sumar más retrasos a los acumulados -de décadas- de la limpieza integral de la Ría do Burgo.

Una de las empresas que concurrió al concurso público para la regeneración de los fondos de la ría presentó recurso a la adjudicación de las obras por parte del Ministerio a la UTE encabezada por Acciona. Una circunstancia que hasta que se resuelva añade más demoras en el inicio de los trabajos. La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, asegura desconocer este nuevo obstáculo e insta al Gobierno a que acelere el proceso.

Según informa el diario La Opinión, la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, pondrá en conocimiento del Parlamento Europeo la nueva demora que supone la presentación del recurso y el tiempo para su resolución.

Los mariscadores, mientras tanto, siguen sin saber qué administración les pagará las indemnizaciones durante los 26 meses que duren las obras y que, por tanto, pernamecerán inactivos. La Xunta reitera que como promotor del proyecto de regeneración de la Ría es al Estado al que le corresponde abonar las ayudas. Un planteamiento que no comparte el Gobierno, que sostiene que es la administración autonómica la que debe asumir este apartado al tener competencias en la actividad marisquera.