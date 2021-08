Borja Jiménez "Debemos estar contentos con lo que hemos podido traer"

El Deportivo apura sus últimos días de mercado con las nasas puestas en reforzar la delantera y en encontrar una solución para la operación salida. Casos como los de Gandoy o Jorge Valín, lesionado, deben invitar a los propios futbolistas a meditar una decisión sobre su propia carrera futbolística: "Mi recomendación a cualquier jugador... es que juegues. Que busques un sitio dónde juegues. Empiezas a involucionar. Pero eso son decisiones muy personales de cada uno". El entrenador confirma que en el caso de Gandoy, el coruñés sabe que no cuentan con él y tendrá hasta el martes para encontrar un equipo en el que jugar cedido. "Yago conoce su situación. Él tiene que valorar las posibilidades. Es su futuro. Y cuando uno tiene oportunidad de decidir su futuro... La situación del staff técnico la conoce desde hace tiempo", afirma el míster blanquiazul.

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta B, el mercado fue el gran protagonista. Borja Jiménez celebró los movimientos llevados a cabo por la nueva secretaría técnica y recordó que los esfuerzos siguen en poder firmar a más jugadores antes del martes a medianoche. "Debemos estar muy contentos con lo que hemos podido traer", asegura el entrenador.

La llegada de Víctor García

El Deportivo contó este viernes en Abegondo con la gran novedad de la presencia del valenciano Víctor García. El nuevo futbolista, que viene de entrenar durante todo el verano con el Valladolid, trabaja con normalidad y si federativamente es posible, insiste su entrenador en que meditarán contar con él para el domingo. De cara al futuro, Borja afirma que "Víctor nos va a aportar profundidad por banda y velocidad".

No quiso referirse ni a la intentona por Ángel Rodado ni a ningún nombre en concreto, pero Jiménez sí reconoció que "buscamos a algún jugador de características concretas. Si no se da, no hay ningún problema. Tenemos jugadores del filial que lo están haciendo espectacular. Que viene algo más, perfecto. Que no viene nadie, para adelante". Lejos de cifras de llegadas como en otras ocasiones, Borja Jiménez resume la situación en que "si hay buenos jugadores en el mercado, los traeremos. Si no, estoy muy contento con lo que hay aquí".

Arranca la liga... y con la afición

"Debutamos en Riazor ante nuestra gente. Para mí lo más importante de esta semana es poder tener a 14.000 en nuestro campo", con esa frase prácticamente empezó su comparecencia semanal Borja Jiménez. Reconoce la ilusión que le hace comenzar una nueva campaña y espera empezar con un triunfo. "Desde las victorias siempre se construye todo mucho mejor. Pero sí que es importante que el equipo vaya creciendo y que cuando se jueguen los puestos, entre la 25 y la 35 es cuando el equipo debe llegar bien posicionado. El nuevo formato va a hacer muy igualada la liga. Hay muchos equipos con muchas posibilidades de ascender. Va a ser todo muy igualado. No hay que ponerse la capa de 'Superman' cuando ganemos tres y no tirarnos de un puente cuando perdamos dos. Se trata de que todos los que queremos al deportivo arrimemos el hombro para que en mayo podamos celebrar cosas", asegura.

No dio pistas sobre cual puede ser su primer once, aunque desliza que los jugadores ya conocen cuales son sus planes. "Creo que no es tan importante el once como todos los jugadores que puedan participar. Hemos trabajado en una idea de lo que podemos hacer. Los jugadores ya intuyen quien puede jugar o no. Si miran un poquito la mayoría ya lo sabe", explica.

Sobre el rival del domingo, Jiménez considera que el Celta B "mantiene al entrenador y jugadores del año pasado, en el que disputaron el play off". Recuerda que durante el verano, han tenido muchos cambios también y que han podido disputar pocos amistosos.

Importancia de los capitanes

"Un capitán debe tener un compromiso muy grande. Se tratará cuando se cierre la plantilla. El mercado está abierto. Consensuado con jugadores y con el club. Buscaremos las personas adecuadas que nos ayuden en los momentos delicados. La figura del capitán tiene mucho más valor que llevar el brazalete en el brazo", finaliza. El único de los capitanes que tiene segura su continuidad portando el brazalete es Alex Bergantiños. Un proceso del que será partícipe también el cuerpo técnico de Borja Jiménez.