Director de Alvedro:"Es básico recuperar los vuelos internacionales"

Alvedro comenzará la nueva temporada con ampliación o mantenimiento de frecuencias nacionales y con la asignatura pendiente de recuperar las conexiones internacionales, sobre todo a Londres a través de Heathrow. Para el director del aeropuerto coruñés,Jesús Campo,es fundamental que vuelvan a operar vuelos a Londres, París, Frankfurt y Amsterdam. Alvedro tiene que estar preparado para cuando se levanten las restricciones sanitarias en esos destinos para retomar la actividad previa a la pandemia ya que "meter aviones para que vayan prácticamente vacíos o con una baja ocupación es algo -afirma Campo- que nadie ansía".

En la entrevista del fin de semana de Radio Coruña SER, el responsable del aeropuerto de A Coruña ha declarado que el papel de las administraciones debe pasar por generar "ese atractivo turístico" para que las compañías aéreas interesadas en demandas en esos destinos internacionales vuelvan a operar en Alvedro. Sobre las ayudas públicas a las aerolíneas, Campo responde que "el pilar fundamental tiene que ser la de fomentar interés, a través de ayudas o no, porque eso -puntualiza- habrá que valorarlo en su ámbito de aplicación". Subraya que AENA aplica desde 2019 el descuento total de las tasas de aterrizaje a partir de un volumen deterimando de tráfico.

RECUPERACIÓN DE CONEXIONES NACIONALES

En septiembre se ampliará la hora de ruta en cuanto a los enlaces con otras ciudades españolas. Con una excepción: el día 17 desaparece el vuelo a Menorca. Iberia aumentará sus frecuencias a Madrid, además de recuperar tres vuelos al mes a Barcelona, y Air Europa dispondrá de dos frecuencias cuatro días a la semana frente a una que tiene en la actualidad. Vueling ha confirmado su intencion de retomar el vuelo diario a Sevilla. El director de la terminal coruñesa confía en que se consoliden con dos aviones a la semana las conexiones a Bilbao, Valencia, Tenerife, Las Palmas y Mallorca. Su intención es ir recuperando la ocupación de 2018 y 2019.

BALANCE y PROYECTOS

"Queda mucho por andar aunque un poco menos". La actividad en julio ha sido de un 160% si lo comparamos al mismo mes del año pasado y agosto apunta a cifras también positivas. En relación a 2019, Alvedro ha movido solo un 30% del total del tráfico de pasajeros que registró ese año. AENA no tiene en sus planes la eliminación del turno nocturno, según señala Campo. Una reducción que de producirse, no sólo supondría un recorte de la plantilla sino que el último avión no podría "dormir" en el aeropuerto coruñés y, en consecuencia, también se vería afectada la conexión de primera hora de la mañana, según advierten los trabajadores. El inicio en 2022 de las obras de recrecido de la pista es el proyecto que AENA mantiene para Alvedro. Una obra imprescindible para renovar el pavimiento de la pista, con presupuesto de 18 millones de euros, que empezó a diseñarse hace dos años. Un proyecto que no lo ha parado la pandemia, según resalta el director del aeropuerto coruñés.