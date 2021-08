El local de ocio Kokún Ocean Club y el disjokey que escupió alcohol a los clientes durante un espectáculo en Torremolinos (Málaga) en agosto de 2020 han sido multados con 15.000 euros cada uno. Ocurrió en plena pandemia.

Todo un sector destruido y @lescastizos haciendo esto ayer. Son los mismos que hablan en sus posts de unidad de la escena y ocio seguro.

Que musicalmente sois un cero a la izquierda lo sabe todo el mundo. Ahora también sabemos que sois unos irresponsables y unos egoístas. pic.twitter.com/Hql09q2ma7 — Martin 𝙋𝙇𝘼𝙉⋆𝘽 (@martinplanb) August 1, 2020

El grupo Les Castices estaba realizando su espectáculo en este local de Playamar cuando uno de los DJ se subió a la barra, bebió de una botella de alcohol y roció con ese líquido sobre los clientes que le rodeaban. Después repartía la misma botella entre los asistentes para que también bebieran de ese recipiente.

Esas imágenes, grabadas por uno de los clientes y publicadas en redes sociales, indignaron a muchos en un momento en el que los contagios estaban subiendo en el inicio de una nueva ola.

El grupo tuvo que pedir disculpas y se decretó el cierre del local durante varias semanas. 15.000 euros de sanción para el DJ y otros quince mil para el establecimiento; es la multa máxima en ese momento que establecía la normativa sanitaria de la Junta de Andalucia.

Solo el disjokey ha abonado, de momento, esa sanción. El establecimiento ha presentado alegaciones y, por tanto, de momento no ha pagado la multa 13 meses después de aquellos hechos.

Escupiendo alcohol a los asistentes

El vídeo causó indignación en las redes sociales y desde la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) se denunció la "gravísima irresponsabilidad" que se observaba en las imágenes.

En el clip, subido por varios usuarios a las redes sociales, se veía a uno de los miembros del dúo malagueño, que actuaban en Kokun Ocean Club, bebiendo de una botella de alcohol y escupiendo a los asistentes, a los que seguidamente les ofrece de la misma botella; todo ello mientras bailan al ritmo de la música.

En las imágenes difundidas se podía ver a un numeroso grupo de personas que no lleva mascarillas ni guardan la distancia social tal y como habían solicitado las autoridades sanitarias para contener la pandemia del SARS-CoV-2.

El dúo pidió disculpas

Ante lo acontecido, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que señalaba que el dúo se sentía "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos".

Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", eximió a Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes".

Así, Sotomayor pidió disculpas públicamente por los hechos acontecidos y aseguraba que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable".

"Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han sostenido, añadiendo que están "en deuda con los miles de compañeros del sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestar por los hechos".