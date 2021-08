El Villarreal jugará un amistoso en La Cerámica contra el Braga

El Villarreal disputará el viernes un partido amistoso en La Cerámica contra el Braga portugués con el objetivo de no perder ritmo tras no haber podido jugar varios de los encuentros preparatorios previstos de pretemporada como consecuencia de los contagios por covid-19.



El técnico del Villarreal, Unai Emery, ha decidido que se dispute este encuentro, que dará comienzo a las 20:00 horas y al que podrá asistir un cuarenta por ciento del aforo del campo, por lo que tienen la opción de acceder a verlo hasta 9.000 espectadores.



Este encuentro se ha cerrado en un momento en el que se da la circunstancia de que el Villarreal podría no disputar el partido de la cuarta jornada ante el Alavés, previsto para el fin de semana siguiente como consecuencia del conflicto derivado de la convocatoria de los jugadores sudamericanos para disputar partidos amistosos para el Mundial de Catar 2022.



El Villarreal regresará este martes en sesión vespertina los entrenamientos y tras el encuentro ante el Braga, los jugadores descansarán durante el fin de semana.



Para esta semana de trabajo el técnico no podrá contar con los internacionales Juan Foyth, Gero Rulli (Argentina), Pervis Estupiñán (Ecuador), Gerard Moreno y Raúl Albiol (España).