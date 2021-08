Salvador Illa: "Debe haber un diálogo dentro de Cataluña. Esto Aragonès no lo hace y lo hizo Torra"

El líder del PSC, Salvador Illa, en una entrevista en el programa 'Aquí con Josep Cuní' de SER Cataluña se ha mostrado muy crítico con los 100 primeros días de Pere Aragonès al frente de la Generalitat. Ila cree que "en materia de diálogo, nace cojo. Es muy importante y trabajo para que funcione el diálogo con el gobierno de España pero tiene que haber un diálogo dentro de Cataluña. Esto Aragonès no lo hace y lo hizo Torra. Quim Torra abrió el diálogo en Cataluña y para que Aragonés se niega a sentarse con los que piensan diferente a ellos? ¿Los que no estamos de acuerdo con la autodeterminación y la amnistía no estamos? "

Salvador Illa explica: "Yo no tengo que participar en la mesa de diálogo porque es entre gobiernos. Debe haber un punto de seriedad. Si Aragonès hubiera asistiera a la conferencia de presidentes que se hizo en Salamanca tendría más legitimidad para reclamar que Pedro Sánchez sea a la mesa. El Gobierno de España ya decidirá quién va "

En cuanto a la lucha contra la pandemia, Illa cree que "se pueden hacer las cosas mejor, hay de mejora por decirlo suavemente". El líder socialista dice: "He visto incoherencias en el Gobierno en la lucha contra la pandemia y cambios de criterios en cuanto a la movilidad nocturna. Pedí que se nos tuviera al corriente. Hice el ofrecimiento de un pacto y no se nos ha correspondido. En este tema fuera bueno para el país que fuéramos juntos. "

El capo de la oposición en Cataluña también ha remarcado que "Cataluña necesita presupuestos. La mayoría de 74 diputados hace pensar que es lo suficientemente sólida para llevar unos presupuestos en el Parlamento. Si no lo hace con la mayoría de investidura, aquí estamos nosotros. Anteponemos los intereses de Cataluña a posibles tacticismos. Esto no quedará por el PSC."

Salvador Illa ha querido subrayar que tiene "una relación muy fluida con el presidente Sánchez y el PSC es el PSC. Si se pretende hacer un bypass del PSC en Cataluña se equivocan"