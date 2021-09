"Hay que devolver al Dépor al lugar que merece, que es Primera"

El Deportivo cerró ayer uno de los mercados de fichajes más agitados que se recuerda. Los coruñeses han querido abrir una nueva etapa con la llegada de quince futbolistas. Quince fichajes para buscar cuanto antes la vuelta al fútbol profesional, tal y como reconocía esta mañana Víctor García. "No es plato de gusto ver al club en esta categoría. Lo importante es ponerse manos a la obra y devolver al Dépor al lugar que merece, que es Primera".

Abegondo ha acogido la presentación de Víctor García, uno de los últimos en llegar. El atacante se ha reencontrado con un ambiente que conoce tras su paso por el Fabril durante una temporada. Una etapa que marcó al futbolista hasta el punto de apostar firmemente por su retorno en cuanto se gestó la operación. "Desde que me dijeron que había posibilidades de volver, mi cabeza ya estaba aquí. estoy muy contento y agradecido. Fue el primer equipo profesional que me dio la oportunidad". Una vinculación que Víctor llevó más allá al reconocer que aunque "no soy de aquí, no soy gallego pero me siento de aquí".

Aunque este Deportivo no tiene nada que ver con el club en el que militó anteriormente, Víctor García no ha notado mucho el cambio. "El ambiente es el mismo. Hay jugadores de mucha calidad, un buen vestuario y puede ser un año muy bonito".