El PP de Castellón incluye a Carlos Fabra y Esther Pallardó en un canal de comunicación interna

Carlos Fabra y Esther Pallardó forman parte de un grupo de Whatsapp interno del Partido Popular de Castellón. El grupo, de nombre INFO PPCS está integrado por 260 políticos y militantes, entre ellos altos cargos del PP en la provincia.

Según ha podido saber Radio Castellón, el Partido Popular de Castellón ha creado un grupo de comunicaciones internas en la aplicación de Whatsapp donde la formación envía notas de prensa diarias. Se trata de un grupo del que forman parte 260 políticos, entre ellos el ex líder del PP y ex presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y Esther Pallardó, ex vicepresidenta de la institución provincial. La presidenta del PP en la provincia, Marta Barrachina, o el secretario general provincial, Salvador Aguilella, también forman parte de este grupo.

Cabe recordar, que ayer Radio Castellón ya avanzó que existe malestar en las bases de los populares por el regreso del fabrismo, porque políticos como Vicent Aparici, José Luís Jarque, Rafael Rubio o Vicente Tejedo, próximos a Carlos Fabra en sus años de mandato, vuelven a tener protagonismo en las agrupaciones provinciales. Un hecho que está provocando tensiones entre las bases, según han explicado fuentes consultadas por Radio Castellón.

Según ha podido saber esta emisora, existen problemas internos en varias agrupaciones, especialmente en Borriana o Nules, derivados de la gestión de la actual dirección provincial.