Rosende: "Nos hemos redimensionado para ir por un camino sostenible"

El nuevo secretario técnico dirigió una auténtica revolución en el club blanquiazul. Un mercado en el que se hicieron quince fichajes y se produjeron dieciocho salidas. Un proceso de cambios tremendo en la plantilla del Deportivo que culminará con la salida de Celso Borges tras la ejecución del ERE. Rosende explicó que "Nos hemos redimensionado para ir por un camino sostenible". Algunas de las operaciones más complejas en este verano pasaron por la finalización de los contratos de los jugadores con altos sueldos fichados por Richard Barral (Keko Gontán, Uche, Rolan, Fede Cartabia..). "Tenemos un Presupuesto alto para la categoría, pero el Deportivo se ha ajustado a la realidad. A nuestras necesidades y esto es lo que hemos manejado. Estamos satisfechos con lo que tenemos", defiende el dirigente coruñés, quien habla de "Un club en pérdidas".

Satisfecho con una plantilla "redonda"

"Hicimos más de 30 operaciones. Le teníamos que dar la vuelta a la situación del plantel y creo que el trabajo final es muy satisfactorio", resume Rosende. Para él, el Deportivo ha cerrado un equipo "muy completo" en el que se ha fichado calidad a pesar de las limitaciones presupuestarias. "Con muy buenos jugadores, que quieren estar aquí. Para nosotros era muy importante ese compromiso. La calidad de los jugadores está fuera de toda duda. No sólo buenos jugadores sino compatibles entre ellos", destaca. "Sentimos que el plantel es redondo", avanza el secretario técnico. Descartan, de momento en el Deportivo acudir al mercado de jugadores libres para cubrir la ficha que quedó vacante.

El difícil caso de Borges

Especialmente delicada es la situación de Celso Borges. Un caso que no dependió en ningún momento del área deportiva, sino del propio David Villasuso. El alto sueldo del Tico condicionaba todo el presupuesto y su salida con el ERE pondrá punto y final a la relación entre las dos partes. “La situación de Borges no es sencilla. Es un gran profesional. Una persona generosa. Pero es una situación compleja que afecta a toda la plantilla y a todo el club. Hay situaciones comprometidas. Sabíamos que iba a ser difícil. Teníamos que intentar arreglar Esperemos que se solvente de la mejor manera posible”, confiesa Rosende.

El futbolista, que se siente dolido con la forma de actuar del Deportivo, estudia también con sus abogados cómo responder al ERE y al hecho de haberse quedado sin ficha, pero con contrato con el Deportivo.

Caso Guille Bueno: “No se ha respetado al Deportivo”

Especialmente duro fue Carlos Rosende con la evolución del caso Guille Bueno. El lateral fue oficialmente confirmado por el Borussia tras su espantada en agosto. Bueno, uno de los campeones de España con el juvenil, tenía según Rosende un acuerdo verbal para seguir en el Dépor. Sin embargo, incumplió su palabra y de forma repentina abandonó A Coruña. “En el caso de Guille Bueno, al Deportivo no se le ha respetado. Ni por Guillermo, ni por el Borussia. De un día para otro las cosas cambian y el jugador no está aquí. No se ha respetado al Deportivo y legítimamente vamos a llegar hasta el final”, asegura Rosende. Sobre ese acuerdo pactado verbalmente, el secretario técnico censura el comportamiento del jugador: “Nosotros cuando damos la mano estamos haciendo un trato. Todas las partes llegamos a ese trato en agosto, pero si se nos cambian las cartas en esa negociación… Exigimos una formalidad que no se ha cumplido. Existe una decepción muy importante. Hay muchas maneras de salir, pero Guillermo ha optado por la peor”.

Renovación de Noel y apuesta por la cantera

La configuración de la plantilla permite que los canteranos puedan tener un hueco para asomarse al equipo de Borja Jiménez. Carlos Rosende afirma sobre los futbolistas de Abegondo que “nosotros confiamos en ellos. Nos organizamos en el futuro del club. Es un trabajo de día a día, de mucha gente en el club que ha ido sumando y es una felicidad enorme ver a estos jugadores en Riazor. La gente está contenta por la calle, y nosotros lo estamos. Es un orgullo que Noel marque un gol en Riazor. Si ellos demuestran… Jugarán. Son el futuro de la entidad. No sólo el futuro, sino el presente. Muy satisfechos con el papel de la cantera”.

Al hilo de los canteranos, el club coruñés negocia la continuidad de Noel. El delantero de Silleda está de moda tras su debut con gol y en el Depor son optimistas sobre la continuidad del ariete: “Con Noel estamos en un proceso de negociación. Siempre ha habido entendimiento. Nos encontramos negociando y espero que se resuelva lo antes posible”, concluye.