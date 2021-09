Se suspenden las fiestas del Pilar, pero se mantienen muchos actos con medidas sanitarias

Aragón ha decidido prorrogar un mes más, hasta el 31 de octubre, la suspensión de las fiestas patronales en la comunidad autónoma, con lo que Zaragoza no podrá celebrar sus Fiestas del Pilar por segundo año consecutivo, pero mantiene la Ofrenda de Flores y el resto de actividades programadas.

Así se ha comunicado en una reunión del Consejo Local de Aragón, ampliado a las tres diputaciones y a las capitales provinciales, presidido por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y que ha contado con la presencia de los titulares de Sanidad, Sira Repollés, y Educación, Felipe Faci.

Pérez ha asegurado que la reunión ha transcurrido con normalidad y que la decisión de suspender las fiestas, que también afecta a otras localidades como Fraga, Calanda o Cedrillas, se ha tomado por consenso y teniendo en cuenta únicamente la situación sanitaria, y que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido "absolutamente responsable".

Pese al éxito del proceso de vacunación, ha subrayado, celebrar fiestas "no es lo más prudente ni lo más recomendable en este momento".

De hecho, ha recordado que en julio y agosto se suspendieron las fiestas patronales con unos datos de incidencia acumulada más positivos que los que hay actualmente.

No obstante, la consejera ha remarcado que ello no quiere decir que no se programen actividades, como han hecho muchos municipios aragoneses este verano o las otras dos capitales, Huesca y Teruel, en las fechas en las que solían celebrar sus fiestas.

Dichos actos deberán ser autorizados por el Departamento de Sanidad y tendrán que cumplir con las medidas estipuladas en función del momento epidemiológico, como se ha venido haciendo con cualquier actividad durante el último año.

Así, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha anunciado que, al no haber oficialmente fiestas, se suspende el pregón, que era el pistoletazo de salida a los Pilares, pero se mantiene el resto de la programación, en la que llevan varios meses trabajando.

Fernández, también consejera municipal de Cultura, ha asegurado que, en favor de la colaboración institucional con el gobierno autonómico, y especialmente con la Consejería de Sanidad, "no habrá Fiestas del Pilar" oficialmente, pero solo se suspende el pregón.

En este sentido, ha puntualizado que han trabajado sabiendo que unas fiestas como las de 2019 "jamás se podrían producir" y, en consecuencia, descartando actos multitudinarios como los del Espacio Zity, "food-trucks" o pasacalles como los gigantes y cabezudos.

Pero Sanidad no pone "ningún problema" para celebrar el resto de actividades, comenzando con la tradicional Ofrenda de Flores, sobre la que habrá que pactar todavía las cifras exactas de participación que se permitirán.

La vicealcaldesa ha señalado que se quería evitar un "efecto llamada" con un acto multitudinario como el pregón, pero sí que hay previsto un recinto ferial para 10.000 personas y un escenario para conciertos en el Parque del Agua con hasta 20.000 espectadores de aforo.

De igual forma, ha confiado en que las restricciones actuales se vayan relajando de cada a octubre por la mejoría de la situación epidemiológica.

Ha recordado, a este respecto, que llevan un año y medio realizando actividades de la mano de la Consejería de Sanidad, con la que mantendrán la próxima semana una primera reunión técnica para adaptar la programación a la normativa sanitaria.

Fernández ha considerado "muy importante" saber que se puede seguir trabajando en la misma línea, ya que la situación no es igual que la de 2020, por el revulsivo económico que puede suponer el mantenimiento de una programación festiva para sectores como la hostelería, la cultura o los floristas