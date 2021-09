Sara Monforte: "El objetivo es salvarnos, pero vamos a competir en todos los campos"

La entrenadora del Villarreal, Sara Monforte, comentó este viernes que el equipo afronta el debut en la máxima categoría del fútbol femenino español con "ganas de ser competitivas en cada partido".



“Las sensaciones son muy buenas, la pretemporada ha ido de menos a más, hemos cambiado a mucha gente, pero hemos trabajado bien y las sensaciones son muy positivas de cara a este inicio”, dijo ante los medios Monforte.



“Vamos a intentar competir en todos los campos, hemos visto que hemos podido competir con los equipos valencianos y eso nos dio confianza. Veo al equipo bien, con confianza y sabiendo lo que debe hacer. El objetivo es salvarnos, pero vamos a competir en todos los campos”, agregó.



La entrenadora del Villarreal aseguró que está "muy contenta" con la plantilla. "Me han dejado hacer y eso me agrada mucho. Es una plantilla larga, pero creo que necesitamos recursos. Lo de Aixa es una sorpresa, no le podíamos decir que no, es de casa y se dio la oportunidad que no podíamos dejar pasar”, explicó.



Sobre el rival, el Sporting de Huelva, dijo que se medirán a un rival ya con mucha experiencia. "Ellas son muy verticales, con mucho juego directo y con gente muy potente arriba. Esperamos un partido muy competido y con mucha segunda jugada, lo que nos obligará a ser fuertes. Debemos ser sólidas e inteligentes, ya que son un rival capaz de aprovechar muy bien nuestros errores”, analizó.



“Es muy complicado hacer un once, la idea y la referencia es la de arrancar con un equipo base, pero nos gusta variar por el rival y por el campo, por lo que vamos a hacer cambios siempre, ya que tenemos una plantilla que nos da muchas opciones y formas de jugar diferentes. Es algo que me gusta, ya que tengo muchas opciones”, añadió Sara Monforte sobre el partido.



También desveló la ilusión por arrancar del equipo y aseguró que "las que estaban la temporada pasada están un punto más ilusionadas, y yo lo estoy también", ya que hace cuatro años dejó el fútbol de Primera y regresa como técnico. "Estoy tranquila, yo lo vivo con pasión, pero la verdad es que tengo confianza de que podemos hacer bien las cosas. Ver al equipo en la jornada de primera da mucho orgullo y poder vivirlo más”, manifestó.



Su objetivo personal como entrenadora es que el equipo sea competitivo cada partido y disfrutar de ello. "Y sobre todo poder representar al Villarreal como se merece en esta categoría”, concluyó Monforte.