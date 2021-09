Los vecinos de Mesoiro Vello se sienten abandonados, rodeados de maleza y sin servicios básicos

Los vecinos de Mesoiro Vello se sienten abandonados. La maleza anega todos los espacios públicos de la zona que sufre falta de aceras, de limpieza y de contenedores. Unas carencias que hacen muy difícil la vida cotidiana y que impiden el ocio de niños, jóvenes y mayores, abocados a sentarse en bancos que ocupan las estrechas aceras con vistas a solares abandonados, a jugar en medio de la maleza o en un pequeño parque con el corcho deteriorado. Hoy han comparecido acompañados de la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de A Coruña, Isabel Faraldo.

Denuncian además que hay vecinos que tienen que recorrer de doscientos a quinientos metros para llegar a un contenedor. El abandono del pueblo de Vío es tal, según sus declaraciones, que ni siquiera pasan por allí los equipos de limpieza municipal. Piden un parque público con espacios deportivos, como hay en cualquier barrio de la ciudad, añaden, y que se obligue a limpiar la maleza de los solares que rodean el barrio o se haga directamente por parte del concello, porque algunos de los solares abandonados son municipales.

Explica que los estudiantes que utilizan el bus para ir a la universidad o a algún colegio o instituto deben trasladarse entre la maleza y a campo a través desde la parada al pueblo. Señalan que por no tener no tienen ni un lugar donde hacer la fiesta. El Ayuntamiento puso unos bancos y los colocó en las aceras que eran de por sí estrechas. Ahora no pueden pasar ni carritos de bebé ni sillas de ruedas, además del peligro ya habitual para los transeúntes en un barrio que soporta mucho tráfico entre casas tradicionales y bloque nuevos. El río Mesoiro ni se ve, está cubierto de maleza.