Un vigilante aconseja a dos chicos que no se den cariño en público: "Mejor evitar para no tener problemas"

"Estábamos un grupo de amigos en los asientos del intercambiador de La Laguna (miércoles a las 5:07 de la mañana). Dos de ellos éramos chicos y nos abrazamos". Así comienza el relato de Magec Tejera, un joven de 19 años, que en su cuenta de Instagram denunció lo que le ocurrió en Tenerife mientras se mostraba cariñosamente en público con otro chico. Según explica, a partir de eso se les acercó un vigilante de seguridad para aconsejarles que cambiaran su actitud. "En la vía pública puedes hacer lo que te dé la gana pero en un sitio cerrado como este tienes que respetar, o mejor evitar, para no tener problemas", afirma el guardia.

Este comienza a explicarles que si habían visto lo sucedido a Samuel Luiz ("¿Viste lo que le pasó al pibe? Hay mucho homófobo"). "Tengo una cuñada lesbiana y un cuñado mariquita y yo me llevo bien con ellos. A mí la condición sexual me da igual, chaval. Lo que te estoy diciendo es que tengas un poco de cuidado en ese sentido para evitar que te pase nada y que les des un disgusto a tus padres, no es más nada", se defiende, intentando expresar que no es homófobo, después de que los chicos le preguntaran si diría lo mismo a una pareja heterosexual. "Siéntate bien, no me puedes estar haciendo estas cosas aquí", afirma el vigilante que les diría.

"A mí me da igual que seas del otro lado", se defiende el vigilante. "Después vienen homófobos y te inflan a patadas. Yo no soy homófobo ni soy nada", continúa. "Solo te digo que tengas cuidado porque hay mucho hijo de puta ahí fuera. Ten cuidado en ese sentido", afirma en tono conciliador.

El joven defiende que no puede suceder en el siglo XXI

"Me parece demasiado flipante en pleno SXXI que un guardia de seguridad dé a entender de que dos hombres no pueden estar juntos y darse amor en público para evitar ser asesinados", denuncia. Y prosigue: "No puedo dejar de vivir libremente por miedo a ser asesinado o sufrir una paliza. Ser LGTBI no es malo y nadie puede negarte a que lo seas en público".

La empresa ya se ha disculpado con él, al igual que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Manuel Martín. "Gracias por todo el apoyo recibido", ha publicado. "Gracias a ti, Magec, por denunciar lo ocurrido. El Cabildo siempre estará de la mano del colectivo LGTBI. Saludos.", le ha respondido Martín.