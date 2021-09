Pilar Alegría confía en que el curso escolar sea "tranquilo"

Pilar Alegría aspira a alcanzar acuerdos amplios en el desarrollo de la Ley Celaá. La ministra de Educación, en La Rebotica, de Radio Zaragoza, ha explicado que esa búsqueda de acuerdos la ha iniciado con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas.

Alegría considera que lo ha demostrado en las conferencias sectotriales con los consejeros, ampliando el plazo para que puedan presentar propuestas y ha recordado que hay aspectos de la LOMLOE, relativas al profesorado, que se van a desarrollar en breve.

Curso escolar

Arranca el curso escolar y la ministra señala que "espero un magnífico comportamiento de la comunidad educativa, como vi el curso pasado". Así, continúa, "creo que docentes, familias, estudiantes y también las propias administraciones estarán a la altura de las circunstancias". Además, recuerda que "el año pasado, sin vacunas, sin experiencia, supimos hacerlo bien y espero y deseo que este año vuelva a ser así".

Ha remarcado que "hemos adquirido experiencia, todo está muy interiorizado, ese respeto a las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, la ventilación en las clases". Por eso, dice, comienza el curso "con prudencia", pero también "con experiencia, con una campaña de vacunación tan avanzada, podamos tener un año tranquilo, por decirlo prudentemente".

Nueva Formación Profesional

Alegría llevará al Consejo de Ministros de mañana, martes, el proyecto de ley de Formación Profesional. La ministra quiere que sea una ley con acuerdo, porque quiere que la FP tenga un marco estable durante los próximos años. Uno de los objetivos de este texto legislativo será, según Alegría, la reducción del paro juvenil, que en España roza el 40 por ciento.

Lo más inmediato es el comienzo de las clases. En algunas comunidades autónomas, como La Rioja o Murcia, ha empezado hoy. En Aragón, lo hará el miércoles. Plar Alegría espera que el curso escolar se desarrolle con normalidad.

PSOE

Pilar Alegría ha dejado claro en Radio Zaragoza que no aspira a ser candidata a la presidenta de Aragón en 2023. "Javier Lambán será secretario general y yo aspiro y deseo que dentro de dos años comencemos una nueva etapa, liderada también por el presidente Lambán, con el mismo resultado", ha señalado.

La actual ministra de Educación, y cabeza visible de Pedro Sánchez en Aragón, lo ha dejado caer en dos ocasiones. Al ser repreguntada en La Rebotica, Alegría ha recordado que la tradición en el PSOE es que el secretario general del partido sea el candidato a la presidencia, y ha tenido palabras de elogio para Javier Lambán.

"Creo que todos los socialistas aragoneses reconocemos el magnífico trabajo que lleva realizando el presidente Lambán en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y, por tanto, creo que la paz que él comentaba es también el ambiente que se respira actualmente dentro del partido y creo que va a seguir siendo así", ha añadido.

Y sobre si Pedro Sánchez la incluiará en la proxima ejecutiva del partido, no se pone en escenarios futuribles. "Estoy muy centrada como que estoy desarrollando en estos momentos y, sinceramente, casi le diría que no me queda ningún espacio de neurona para dedicarlo a ninguna cuestión orgánica", ha asegurado en La Rebotica.

En el Congreso que el PSOE Federal celebrará en octubre, Pilar Alegría presentará en el partido la Ponencia sobre Educación, FP, Universidad y Cultura.