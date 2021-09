Elisenda Paluzie (ANC): "Esta Diada será un termómetro de los sentimientos de la ciudadanía"

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista a SER Cataluña, ha hecho un pronóstico de la manifestación del próximo sábado: “La Diada de 2021 debe ser la reanudación de la movilización. Será un termómetro de los sentimientos de la ciudadanía. Ya contamos que el titular de buena parte de la prensa será el del retroceso del independentismo, pero miramos cuantas movilizaciones se hacen en tiempos de pandemia. Confío que haya gente”

Paluzie ha explicado que el compromiso final es que las puertas del Parque de la Ciutadella serán abiertas y que recomendarán a los manifestantes que asistan con mascarilla.

La dirigente independentista ha asegurado que "cuando termine mi mandato en abril no pasaré a la política activa. Clarísimamente no. Ha sido una etapa dura. Hemos aguantado unas entidades que estaban pensadas para un momento determinado. Todo lo que hemos vivido estos años es importante y estoy satisfecha"

Elisenda Paluzie ha afirmado que "lo que pasó con las leyes de desconexión en septiembre de 2017 no fue un error, en absoluto. Fue un acto de soberanía del Parlament, uno de los más importantes que se han hecho en 300 años " Sin embargo, la presidenta de la ANC reconoce tres problemas: "Hubo poca conciencia de la tipología de Estado qué nos enfrentaban y demasiada esperanza en los valores de la UE y se jugó demasiado con el partidismo. Pensar permanentemente pensando en una autonomía y gestionar sus recursos "

Paluzie también ha comentado el artículo de The New York Times sobre las relaciones entre Rusia y el entorno de Carles Puigdemont: "Se están utilizando estas noticias para desacreditar el movimiento independentista. No podemos ser naifs y negarnos a tener relaciones con Estados que no sean totalmente demócratas. La UE tiene relaciones con Rusia. El artículo del NYT se basa en informes de la Guardia Civil que han alimentado la instrucción del juez Aguirre. Hay algunas carencias en este artículo." Pero de todas maneras ha afirmado que "si un día somos independientes y queremos entrar en la ONU, necesitaremos el apoyo de Rusia y de China"

Y respecto de algunas voces que añoran la Asamblea de Carme Forcadell, apunta que "no estamos en la misma situación que estábamos cuando Carmen Forcadell presidía la ANC. Entonces gobernaba el presidente Mas y muchas declaraciones del ANC la incomodaban tremendamente. Hay desconocimiento de cómo funciona el ANC, que es asambleariamente. No existe la asamblea de Forcadell y Paluzie. Hacemos de portavoces."