Ojo con el timo del Bizum inverso

Los amigos de lo ajeno no descansan. Pero lo que sí hacen es adaptarse. La ciberdelincuencia está cada vez más en auge, aprovechando que, cada vez, usamos más las nuevas tecnologías para efectuar todo tipo de operaciones. Uno de los últimos timos es el Bizum inverso. Se trata de engañar a un usuario de la plataforma de pago para robarle una cantidad de dinero importante. Los timadores buscan a gente que vende cosas a través de la red; se ponen en contacto con ellos y cierran la compra y que el pago lo realizará por Bizum. No le manda un enlace del pago sino una solicitud de dinero, por lo que en lugar de recibir la cantidad acordada por la venta, eres tú el que le has transferido, por despiste, esa cantidad a él. Nuestro experto en seguridad y policía nacional, Agustín Vigo, nos ha alertado de este Timo del Bizum Inverso.