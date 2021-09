Miku: "Guste o no, el Depor es favorito al ascenso"

Miku es uno de los veteranos y ejerce como tal. El delantero venezolano repasó por primer avez tras su renovación, la actualidad del Deportivo. Tras dos jornadas triunfales para arrancar el curso, el ariete aseguró que el equipo vive un gran momento y él es partícipe de la alegría del grupo. “La valoración hasta ahora es positiva. Goles, portería a cero… de momento hay que disfrutar el presente y hemos cumplido. Ahora a ganar a Calahorra”, afirma.

Miku es uno de los veteranos y ejerce como tal. El delantero venezolano repasó por primera vez tras su renovación, la actualidad del Deportivo. Tras dos jornadas triunfales para arrancar el curso, el ariete aseguró que el equipo vive un gran momento y él es partícipe de la alegría del grupo. “La valoración hasta ahora es positiva. Goles, portería a cero… de momento hay que disfrutar el presente y hemos cumplido. Ahora a ganar a Calahorra”, afirma.

El delantero recalcó que acabar bien el curso pasado sirvió para ser uno de los pocos que continuaban con respecto al curso pasado. "Me siento bien. Me siento anímica y físicamente muy bien. Un año con pretemporada se nota, y el año pasado con diez meses prácticamente sin jugar al fútbol me fue negativo. Este año estaba desde el día uno con mis compañeros", explica. Sobre su renovación en verano, Miku asegura estar "obviamente muy contento. Mi familia está fenomenal. Ya el año pasado hicimos un esfuerzo pero yo tengo mis pretensiones, que son muy arraigadas a Galicia. Este verano lo viví con mucha tranquilidad sabiendo que habría una reforma importante de la plantilla. Sabía que había acabado el año muy bien que valoró el club y pusimos todas las facilidades. Volvimos a hacer otro gran esfuerzo este año".

El Depor, el gran favorito

A pesar de la reducción notable de presupuesto y de la salida de los jugadores con sueldos más elevados, Miku cree que el Deportivo vuelve a ser el gran favorito al ascenso en su grupo. "Siento que hay la misma presión. Los clubes grandes conviven con esto. A lo mejor el año pasado había una obligación extra, pero este año a pesar del recorte y ajustes, la misión y exigencia yo siento que es la misma. El grupo sabe y es consciente de lo que tiene que hacer pero está muy enfocado y se deja la vida", señala. "Es un club que nos guste o no es favorito. El club tiene que tener la misma ambición y obligación. El dinero no tiene que condicionarte", añade.

"A Noel le digo que puedo ser su papá"

El delantero venezolano se refirió a la irrupción del juvenil Noel. Tras su paso por la Sub 19, Noel regresó a los entrenos preparado para jugar ante el Calahorra. "Yo a Noel le digo que puedo ser su papá", confesó Miku. El ariete asegura que mantiene una gran relación con Noel y con el resto de juveniles, a los que pretende dar consejos y ayudarlos a ser mejores futbolistas. "Él es una esponja y absorbe los consejos que le dan. Tanto él como Trilli escuchan, asienten con la cabeza pero también intentan aportar su factor diferencial. Hablo mucho con Noel, tiene muchas condiciones. El club tiene un proyecto de un gran delantero. Tiene que ir quemando etapas. Su forma de jugar es muy buena: gol, trabajo, juego de espaldas... Me escucha mucho. Estoy muy contento. Da competencia y a los demás nos pone en alerta", afirma. Miku también lanzó piropos a Quiles, del que aseguró tiene unas grandes condiciones que utiliza a favor del equipo y no para lucimiento personal "esto es un deporte colectivo y cada domingo necesitamos de los 25 cabrones", concluye.

Borges y su tristeza por el ERE

Miku tuvo en su rueda de prensa, palabras de cariño hacia Celso Borges, el único jugador que ahora mismo está en el ERE en marcha en el Depor. "es una situación complicada y muy triste para los que le tocan a nivel personal. El futbolista está dolido, por las expectativas personales. Es duro y difícil para él y al tipo le duelen los colores. Vino haciendo un esfuerzo titánico. Le duele... también todo lo que pasó el año pasado. Lo ha pasado bastante mal. Pero es un tipo muy fuerte", explicó el ariete sobre su amigo Borges.

Por último, también se refirió al nuevo entrenador. De Borja Jiménez, Miku destacó que era un entrenador moderno y lo definió de una forma similar a Rubén de la Barrera, ahora en las filas del Albacete. "Son buenos entrenadores jóvenes. Metodología siglo XXI. Con una forma de preparar los partidos que se adapta a cada rival. Lo siento como un entrenador moderno, con ambición y tiene un reto muy bonito", destaca.