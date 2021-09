El Gobierno de Ayuso da la cara por Vox: "No les hemos visto un discurso de odio, a Podemos y a Más Madrid sí"

Vox no fomenta el odio entre españoles, a diferencia de Podemos y de Más Madrid. Esa es, en síntesis, la conclusión que saca el Gobierno madrileño del clima político que se vive estos días.

Una vez más, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado la cara por la ultraderecha – a las puertas de la negociación de los primeros presupuestos de Ayuso- al negar que sea VOX quien fomente el discurso del odio: “Yo no he visto a Vox un discurso de odio entre españoles en la Asamblea de Madrid, a Podemos y a Más Madrid sí", según defiende Enrique Ossorio. El portavoz del Gobierno madrileño excluye a sus socios preferentes de los mensajes de odio que alientan las agresiones homófobas. Vox no lo hace, según Ossorio, a diferencia de la izquierda madrileña: “Yo estaba antes en la Asamblea y cuando ellos llegaron ese discurso se acrecentó. Me parece eso penoso y lamentable".

Desde la sede del Gobierno madrileño, Ossorio ha afeado también al Partido Socialista que utilice este tipo de agresiones “como arma de lucha política" para para ocultar sus problemas, para ocultar sus errores”.

La Comunidad de Madrid no ve fisuras en su lucha contra la homofobia: "Nosotros trabajamos con todos los instrumentos que tenemos en nuestra mano para que esto no se produzca, por ejemplo, en el sistema educativo", insistía el portavoz del Gobierno de Ayuso. Pero la Comunidad de Madrid esconde que desde hace cinco años incumplen su propia Ley contra le LGTBfobia porque aún no han constituido el Consejo LGTBI que exige el artículo 6 de dicha norma. No hay dado ese paso, pese a tener un reciente informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid – fechado en febrero de 2021-. A preguntas de la SER, Enrique Ossorio no ha sido capaz de concretar si ese organismo (que debe velar por el cumplimiento de la Ley de forma anual) se formará antes de que termine la legislatura, tan solo ha apuntado que está en “tramitación”.

El consejero de Educación del Gobierno madrileño también ha criticado que Más Madrid excluya a Vox de la mesa de seguimiento de los delitos de odio que ha propuesto Mónica García a todos los grupos políticos. "Me parece fatal. No se puede intentar arreglar los problemas excluyendo de una comisión o del órgano que quieran crear a partidos constitucionales que han sido votados por los ciudadanos", ha manifestado desde la Real Casa de Correos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.