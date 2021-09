Profesionales de la Atención primaria retoman las protestas para exigir más personal

Profesionales de los centros de salud inician hoy un nuevo calendario de movilizaciones. Insisten en que las consultas están saturadas, que quieren volver a la atención presencial y que se ven obligados a ampliar su jornada laboral con el consiguiente aumento de la sobrecarga que ya vienen sufriendo desde antes de la pandemia. La Comisión de Atención Primaria del área sanitaria de A Coruña-Cee ha convocado este mediodía una concentración ante el ambulatorio de Carballo y a las seis de la tarde se repetirá en el de Matogrande.

La Comisión, que agrupa a todos los sindicatos, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo alertando del riesgo psicosocial que para el personal sanitario y de administración supone trabajar en estas condiciones. La presidenta de la Comisión, Teresa Macías, afirma que "es un continuo estrés" y que hay profesionales que por ansiedad y agotamiento han tenido que ir al psicólogo.

Los profesionales se ven abandonados por las distintas Direcciones, teniendo que tomar decisiones que no les corresponden y aguantar las quejas de los pacientes pese a no tener responsabilidad en la organización de sus agendas, según advierten los sindicatos. A partir de hoy, todos los jueves tendrán lugar protestas en los centros de salud porque "no pueden soportar más esta situación".