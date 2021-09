La Diputación de A Coruña reclama a Xunta, Concello y Estado que definan la viabilidad económica de Alcoa

El pleno de la Diputación de A Coruña ha aprobado por unanimidad una moción de Marea Atlántica que solicita al Estado, a la Xunta y al Concello de A Coruña que se reúnan de forma urgente con el comité de empresa de Alu Ibérica y con el administrador judicial de la planta para conocer de primera mano la situación de la empresa y definir su viabilidad económica. Los trabajadores acaban de conocer que el administrador judicial plantea un ERTE temporal, de una o dos semanas, como medida de contención para evitar continuar endeudando la empresa y asegurar así los ingresos de los trabajadores.

El comité mantenía en las últimas horas una reunión con el administrador judicial, Ramón Juega, quien les mostró que el escenario de la planta es "muy grave". El nuevo encargado de la gestión de las fábricas de aluminio no ha encontrado liquidez en las cuentas para afrontar el pago de la nómina de septiembre.

El pleno también ha aprobado otra moción de Marea Atlántica, con los únicos en contra del Partido Popular, para instar a la Xunta a que frene los recortes en educación y defiende que no se ejecuten cierres de escuelas como la de Pino de Val, en Mazaricos, y que no se reduzca personal en los centros educativos de la provincia. Con esta moción, la formación política se hace eco de las reivindicaciones tanto de la comunidad escolar, como de las asociaciones de madres y padres, que solicitan más personal para este curso y que no se ejecuten recortes.