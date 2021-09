Escribá: "Esta es la plantilla con más calidad de las que he tenido en el Elche"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Fran Escribá, ha reconocido sentirse muy satisfecho con la plantilla que se ha confeccionado en la previa del Getafe-Elche que se jugará el lunes 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez.

Escribá ha comentado que "estoy muy satisfecho. Siempre pensé que los fichajes tardaban en llegar, pero yo sabía que se estaba trabajando bien. No sólo pienso que esta plantilla es mejor que la de la pasada campaña, sino que es la de más calidad de las que he disfrutado aquí".

Sin embargo, el técnico franjiverde ha matizado que "tener más calidad no significa que cambiemos el objetivo. Eso no nos puede confundir y soñar con cosas que no están a nuestro alcance. Que nadie se equivoque porque la meta trazada es lograr la permanencia con menos sufrimiento que la pasada Liga".

Con relación a Javier Pastore, el fichaje estrella del Elche, Escribá manifestaba que "lo que nos indican los datos que obtenemos en sus entrenamientos es que está mucho mejor de lo que él mismo pudiera pensar. No da la sensación de que venga de un año difícil y de ejercitarse al margen del grupo. Los jugadores de calidad tienen que estar bien físicamente, pero no basan en eso su fútbol. Le veo en condiciones y no le descarto para Getafe".

Fran Escribá habló también del mediapunta serbio Branislav Knezevic, de 19 años, con el que aún no puede contar para el primer equipo. El entrenador ha dicho que "transmite unas sensaciones de futbolista muy hecho para la edad que tiene. Me parece un chico muy interesante. Me recuerda en algunos detalles a Mario Pasalic que estuvo aquí en la 2014-2015. Son de esos jugadores de la escuela balcánica que lo hacen todo bien".

Escribá tiene a toda la plantilla disponible a excepción del canterano Jony Álamo que estará en condiciones de reaparecer la próxima jornada. El central Enzo Roco llegará este viernes tras su concentración con la Selección de Chile y entrará en la convocatoria para la cita en Getafe, en la que los ilicitanos buscarán su primera victoria del campeonato tras dos empates y una derrota.