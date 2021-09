Gabriel, víctima de bullying: "Como eres raro, no eres bueno. Y como no eres bueno, te dan de hostias"

Una de las peores consecuencias de la pandemia es la huella que ha dejado en la salud mental y que ha afectado especialmente a los jóvenes. Los datos son duros: el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Hoy, Día Mundial de Prevención de los suicidios, en el programa 'Aquí amb Josep Cuní' de SER Catalunya hemos recogido el testimonio de Gabriel, un chico de 16 años que está en tratamiento tras haber intentado quitarse la vida.

Nos ha explicado que todo ello fue consecuencia del acoso y las agresiones que sufrió en su escuela: "Iba así: Como no eres lo que me gusta, eres raro. Como eres raro, no eres bueno. Y como no eres bueno, te doy de hostias. Cuando los profesores no lo veían y no había nadie presente, me llevaban a los lavabos y bajo las picas, entre cuatro o cinco, me daban una paliza"

Gabriel refiere que pronto empezó a consumir drogas y que lo que utilizó "en un momento de crisis, de discusión con mis padres, fueron las pastillas. Me encerré en mi habitación y me tomé 20 comprimidos tóxicos."

El muchacho explica que "no ves. Estás en un momento en que se va todo. Tengo claro que no lo volvería a hacer porque estoy trabajando el tema de la autoestima. Si antes me veía como un cero, ahora me veo como un siete. Me aprecio, confío un poco más en mí mismo y le doy un valor a mi vida que antes no le daba. Antes le daba más valor a una pastilla o a un porro"

El conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha asegurado que la Generalitat se pone en marcha este curso para luchar decididamente contra el bullying y el suicidio infantil y juvenil con varias medidas: “Necesitamos una detección precisa a partir de impresiones y luego necesitamos pasar a la acción. La detección la haremos a partir de este inicio de curso con el Departamento de Salud pasando cuestionarios a todo el alumnado de quinto y sexto de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos para detectar un termómetro emocional y saber realmente qué está pasando en las escuelas, cómo están nuestros niños y nuestros jóvenes. A partir de aquí desarrollaremos un programa con un punto de encuentro en nuestros institutos donde el alumnado podrán explica su experiencia y aplicaremos una app de inteligencia artificial para detectar estos casos”