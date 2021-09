Ayuntamiento, colegios mayores y Complutense se unen para frenar las novatadas

Comienza el curso y con ello, universidades y colegios mayores renuevan plantilla. Los campus madrileños se llenan de alumnos de primer curso, una diana llamativa para los veteranos, alumnos de cursos superiores que organizan las novatadas. No exentas de polémica, ahora, el Ayuntamiento de Madrid junto a la Asociación de Colegios Mayores y la Complutense han elaborado un proyecto para frenar, o al menos controlar, esta tradición universitaria.

Desde dispositivos policiales a talleres de prevención, todo aquello que pueda sustituir a las actividades propias de las novatadas y, en caso de no poder sustituirlo, frenarlo. El Ayuntamiento desplegará agentes policiales en los puntos críticos donde suelen concentrarse las fiestas que propician las novatadas, lugares cercanos a las inmediaciones de los campus universitarios. Además, recorren colegios mayores dando charlas de prevención sobre las consecuencias legales que puede acarrear el cruzar ciertos límites.

En cuanto a los colegios mayores y a la Complutense, ambas instituciones se comprometen a sancionar disciplinariamente a aquellos que se involucren en novatadas. Begoña Pérez es directora del colegio Mayor Mara y vicepresidenta de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, y asegura que, en el caso de su centro, la expulsión es definitiva. Estos castigos pueden extenderse hasta el ámbito académico, llegando a suponer la expulsión “desde 2 meses hasta 3 años”.

Dicen que las novatadas son voluntarias, que tan solo participa en ellas quien quiere. Sin embargo, la realidad se aleja de estas afirmaciones. “No pasará nada, será divertido”. Esta, entre tantas muletillas, es una de las frase que veteranos utilizan para “captar” novatos, asegura un chaval de Ciudad Universitaria residente de un colegio mayor. “Y cuando ya enganchan a un grupo grande tienes como la presión social de que si no vas es que no tienes amigos con los que ir”. Otros, quienes discrepan, comentan que “al final acaban decidiendo las que no quieren seguir y las que sí nos quedamos”.

Al contrario de lo que comúnmente se puede pensar, que las novatadas nacen a consecuencia de la llegada de novatos, lo cierto es que la idea se gesta antes de que los alumnos de primero lleguen al colegio. Grupos de Whatsapp o anuncios por redes sociales como Instagram son las herramientas más utilizadas y efectivas para la “captación”. “Por Instagram salen anuncios en los que se promocionan eventos que prometen pruebas a novatos, música, fiesta”, asegura un grupo de chicas a la salida de un colegio mayor de Ciudad Universitaria.

Cuando pensamos en novatadas, se nos vienen a la cabeza imágenes grotescas que alcanzaron la viralidad y vimos durante semanas en redes sociales e informativos. La última, hace dos años, cuando un veterano, tarta de nata en mano, propinaba un fuerte bofetón en la cara de una novata. El vídeo recorrió telediarios a causa de la desmesurada fuerza del golpe y de la reacción física de la muchacha, visiblemente dolida.

El año pasado no pudieron realizarse como cualquier otro año y ahora, la Policía teme que las novatadas recuperen fuerza para intentar recuperar el tiempo perdido. No obstante, Ayuntamiento, colegios mayores y Complutense han avisado que no les temblará el pulso cuando sea pertinente castigar, ya que están comprometidos con erradicar esta tradición universitaria.