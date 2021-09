El ocio nocturno acude a los tribunales para abrir más allá de las 00:30

El sector del ocio nocturno asegura estar "harto" de lo que consideran medidas arbitrarias por parte de la Consejería de Sanidad. "Nos han ignorado. No se han reunido con nosotros. No vemos un criterio técnico. A todo el mundo le dejan trabajar, menos a nosotros y la paciencia tiene un límite", explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano. Por eso han decidido dar un paso más y han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón "que, de momento intervenga ante la consejería, le pida la información técnica que motiva nuestro cierre y si no la hay, que nos abra inmediatamente con un horario inicial hasta las 03:30 o bien con el que recoge nuestra licencia", cuenta Campuzano a Radio Zaragoza. También piden que se permita la apertura de las discotecas para quienes tengan la pauta completa de vacunación, presenten una prueba negativa de coronavirus o haya pasado la enfermedad entre 3 y 6 meses antes.

Considera Campuzano que ya no hay argumentos para mantenerles cerrados. "Según los datos del Gobierno de Aragón, el 90 % de nuestra clientela potencial, la que tiene más de 18 años, está ya vacunada. ¿A qué esperan? ¿A tener un imposible, un 110 %, un 120 %? La vacunación funciona o no para el ocio?, se pregunta.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Desde las empresas de ocio nocturno recuerdan que apenas han podido trabajar 40 días de los últimos 570 y que el 30 % de los negocios han echado definitivamente el cierre. Insisten en que no son el problema. "somos la solución. Tenernos abiertos es tener a la gente regulada". Y añaden que "ya nadie sostiene que cerrar el ocio nocturno pare la pandemia. La gente hace lo mismo de diurno. No tiene sentido seguir con esta mentira".