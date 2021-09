Derrota del CD Castellón contra el Linense por 1-0

El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, analizó la derrota 1-0 en la visita a la Balompédica Linense, en un partido condicionado por la expulsión por roja directa de Mario Barco.

«Ha sido un partido duro, complicado. La primera parte ha sido muy igualada, con opciones para cada equipo, con una ocasión muy clara para cada uno. Habíamos avisado y habíamos trabajado las acciones de segunda línea. No se puede dar opciones de segundas y terceras opciones. Con el 1-0, otro error individual nos cuesta quedarnos con diez. Lo positivo que me llevo es que con diez hemos buscado el empate con ahínco hasta el último momento. Creo que con once habríamos hecho sufrir más al rival pero en partidos tan igualados jugar con uno menos es un factor influyente importante. Hemos hecho un partido más que correcto y nos tenemos que resetear pronto porque el viernes hay otro partido y esto es muy largo».