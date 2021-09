El Villarreal busca comenzar con un triunfo por primera vez en la Champions

El Villarreal buscará un triunfo ante el Atalanta el próximo martes en su debut en la presente edición de la Liga de Campeones, en la vuelta del conjunto español a la máxima competición continental una década después, una circunstancia que se le ha resistido en sus tres anteriores participaciones.



El conjunto dirigido por Unai Emery disputa dicho torneo por cuarta ocasión en su historia, anteriormente participó en las ediciones de 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, y nunca debutó en la fase de grupos con un triunfo.



En la primera edición, en la que curiosamente alcanzó las semifinales, comenzó con un empate sin goles ante el Manchester United como local y no sumó su primer triunfo hasta la cuarta jornada, cuando se impuso al Benfica (0-1) a domicilio, aunque también es cierto que no perdió en toda la primera fase.



De igual manera arrancó su segunda participación en la temporada 2008-2009 con un empate sin goles ante el Manchester United aunque entonces el partido se disputó en Old Trafford.



En su última presencia el resultado cosechado fue una derrota frente al Bayern de Munich en La Cerámica por 0-2 con goles de Kross y Rafinha. Un resultado que dio paso a una racha de seis derrotas consecutivas y que llevó al equipo a firmar su peor participación puesto que finalizó la fase de grupos en última posición con cero puntos.