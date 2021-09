La Champions regresa a Villarreal 10 años después

La Liga de Campeones regresa a Villarreal diez años después con un partido de máxima igualdad entre el equipo local, vigente campeón de la Liga Europa, y el potente Atalanta de Bérgamo, que afronta la competición por tercer año consecutivo.



Ambos equipos comparten un perfil parecido, ya que están radicados en ciudades pequeñas, tienen un cierto sesgo familiar y han crecido mucho en las últimas campañas.



El recuerdo de la última participación del Villarreal en el primer torneo continental no es bueno, ya que acabó la fase de grupos sin puntuar, pero el horizonte se plantea diferente en este momento, entre otros motivos porque el Villarreal llega descansado tras no haber jugado Liga este fin de semana.



Unai Emery, entrenador del Villarreal, está pendiente de la evolución física de dos futbolistas con peso específico en el equipo: Dani Parejo y Gerard Moreno. Ambos han superado sus problemas musculares y es muy probable que puedan jugar.



La duda podría estar en la portería si Emery quiere alternar a sus porteros y para ello da entrada a Sergio Asenjo en detrimento del titular en Liga, Gero Rulli.



La defensa contará con Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno, para dar paso como centrocampistas a Éttiene Capoue, Dani Parejo y Manu Trigueros por detrás del ataque que conformarán Gerard Moreno, Boulayé Dia y Arnaut Danjuma.



Además, el Villarreal busca la primera victoria de la temporada, ya que hasta el momento ha jugado tres partido de Liga y los ha empatado todos, al igual que ocurrió en la Supercopa de Europa, en la que perdió en la tanda de penalti ante el Chelsea tras haber igualado el choque.



El Atalanta llega asentado entre los grandes de su país gracias a una brillante gestión económica y deportiva, aunque su visita al estadio de La Cerámica llega en un momento delicado, complicado por la baja del colombiano Luis Muriel.



La ausencia de Muriel, que el año pasado firmó veintiséis goles entre todas las competiciones, quitó puntería al equipo de Gian Piero Gasperini, que en sus últimas participaciones en la Copa de Europa alcanzó los cuartos de final, al caer ante el París Saint Germain, y los octavos, al rendirse frente al Real Madrid.



Sin Muriel, será su compatriota Duván Zapata el encargado de liderar la delantera del Atalanta, con el ucraniano Ruslan Malinovsky y el italiano Matteo Pessina, campeón de Europa con la selección italiana, que le acompañan en el juego ofensivo.



El delantero de Cali, autor de diecinueve dianas el año pasado, vio puerta el sábado en el partido liguero contra el Fiorentina, pero no pudo evitar una derrota 1-2 en el Gewiss Stadium de Bérgamo.



Los primeros encuentros de la temporada no han sido particularmente brillantes para los hombres de Gasperini. Arrancaron con un trabajado triunfo 2-1 contra el Torino, pero luego no pasaron del 0-0 en casa ante el Bolonia, antes de rendirse frente al Fiorentina.



Eso sí, el club de Bérgamo recibió al Fiorentina tras perder a hasta diecisiete futbolistas en las dos semanas anteriores por el parón de selecciones.



Gasperini rotó a Malinovsky, quien empezó en el banquillo, y también al defensa turco Merih Demiral, fichado en la última sesión de mercado para sustituir al argentino Cristian Romero, vendido al Tottenham.



El internacional turco regresará al once ante el Villarreal, acompañado por el italiano Rafael Toloi y el argentino José Palomino, por delante del meta argentino Juan Musso.



El alemán Robin Gosens y el danés Joakim Maelhe ocuparán los carriles, con el holandés Marten De Roon y el suizo Remo Freuler que jugaron en el centro del campo.







Alineaciones probables:



Villarreal: Rulli o Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Capoue, Parejo, Trigueros, Gerard Moreno, Boulayé Dia y Danjuma.



Atalanta: Musso; Demiral, Toloi, Palomino; Maelhe, De Roon, Freuler, Gosen; Pessina, Malinovsky; Duván.



Árbitro: Clement Turpin (FRA).



Estadio: La Cerámica.



Hora: 21.00 (19.00 GMT).