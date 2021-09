Emery: "Debemos salir a ganar siempre, ese debe ser el objetivo"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, advirtió este lunes de la calidad del Atalanta, rival de este martes en La Cerámica en el arranque de la Liga de Campeones, al asegurar que es un equipo que está al "nivel de los grandes de Italia".



“Ahora que me voy a enfrentar a ellos y lo he estudiado, me doy cuenta de lo que son y lo que han logrado. Es un equipo del perfil del Villarreal, que se ha asentado en Italia entre los mejores y están en Liga de Campeones siendo grandes protagonistas de la mano de Gasperini", dijo en la rueda de prensa previa al partido del martes.



"Es un equipo que una vez lo estudias le das el valor. En el sorteo hablábamos del United como favorito y con el Young Boys por debajo, nos emparejamos con ellos. El Atalanta tiene potencial y juega a alto nivel en muchos momentos del partido. Son un equipo de máxima exigencia y de los mejores de su país y de la competición, pero jugamos en casa y queremos retar a ese gran Atalanta que nos vamos a encontrar", añadió.



En su análisis del rival, Emery destacó el sentido colectivo de un equipo "muy valiente que va hacia adelante siempre" y en el que todos atacan, lo que considera que los hace "peligrosos"



Para el entrenador vasco empezar en casa es importante. "Es una cosa bonita que nos reta e ilusiona. Venimos de una gran experiencia en Liga Europa y queremos seguir creciendo. Ahora es un reto mayor, vamos partido a partido y no vamos a poner diferencias en cada partido y en cada rival. Sea en casa o fuera debemos salir a ganar siempre, ese debe ser el objetivo”, apuntó Emery.



De Dani Parejo comentó que está bien de la lesión como lo demuestra el hecho de que lleva entrenando dos semanas con el grupo y que el equipo ha hecho "sesiones de mucho fútbol en las que ha estado bien".



"Dani tiene una experiencia y estabilidad a nivel de juego y de lo que supone tener partidos de alto nivel que hace que sea muy importante contar con él”, explicó sobre la importancia que tiene el jugador madrileño.



De la situación del equipo, que aún no ha ganado esta temporada, Emery cree que tras haber recuperado jugadores están "asentados para buscar los resultados y el mejor nivel de los jugadores".



"Veo a la gente con ganas y preparada para rendir. Eso hace que me tenga que exigir más para poder tomar decisiones. Verlos así me hace ser positivo de cara a este arranque”, agregó.



Además, el técnico del Villarreal dijo que no haber competido en liga por su aplazamiento del partido con el Barcelona y los de los internacionales con sus selecciones no les va a afectar ante el Atalanta.



"Hemos trabajado y desconectado bien en estos días para poder llegar de la mejor manera . Veo a los jugadores con ganas de competir, de jugar y demostrar. No creo que nos afecte, de jugar tendríamos cosas buenas, pero de no hacerlo también tenemos cosas buenas", comentó Emery, quien también apuntó que Gerard Moreno ha entrenado con normalidad y está en "plenitud de condiciones”.



En ese sentido agregó que el crecimiento como equipo y de algunos jugadores como Albiol y Parejo es importante para los próximos partidos.



"Tener jugadores de ese peso hace crecer al resto, creo que eso hace que el equipo tenga ese nivel y esa capacidad de competir. El haber ganado a grandes equipos nos ha hecho crecer tras lo logrado la temporada pasada”, concluyó