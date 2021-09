El próximo miércoles las cafeterías, los bares y los restaurantes inician una nueva etapa covid. Otra más. Las cuatro asociaciones de hostelería de Galicia, entre ellas la de A Coruña, han firmado con la Xunta el que se espera sea el protocolo definitivo mientras dure la pandemia. Una firma a la que han acudido el vicepresidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Ambos esperanzados con que ya se ve la uz al final del túnel. La previsión del Sergas de cara a los próximos meses es posItiva.

La principal novedad del acuerdo es que vuelve la barra, eso sí, con distancias.

Lo primordial es que la situación de los locales ya no dependerá de los niveles epidemiológicos y por tanto no volverán a producirse cierres viculados con las medidas de restricción. Los hosteleros dependerán de ellos mismos y ya no de la situación de la pandemia. Todos los locales de hostelería deberán contar con medidor de CO2 y deberán extremar la ventilación y la limpieza de los baños. Para el presdeinte de los hosteleros coruñeses es un paso más hacia la normalidad.

El objetivo es que salga publicado en el DOG entre hoy y el miércoles. El acuerdo contempla dos grupos de requisitos a los que se puede acoger libremente el hostelero. Uno sin barra y otro sin ella. Con barra, se limitará un 75% del espacio en el interior y podrán recuperar el 100% en terraza, eso sí, con distancia de metro y medio entre mesas y clientes de diferentes mesas. En la barra los clientes solo podrán colocarse solos o con solo un acompañante, pero siempre que sea conviviente. Los controles y las anotaciones de los niveles de CO2 deberán ser constante. En la modalidad sin barra deberán limitar los aforos interiores al 50% y al 75% en las terrazas y todos los trabajadores deberán hacer un cursillo de dos horas sobre medidas de prevención del Covid.

La Xunta ha sacado una nueva línea de ayudas de 16 millones de euros para la compra de medidores y para la adaptación de sus locales en general. Los locales tendrán un distintivo compuesto por dos vieiras amarillas son riendo, lo que certifica quer cumplen el acuerdo de seguridad sanitaria.

Ocio nocturno

El conselleiro de Sanidade ha anunciado que el acuerdo con los hosteleros del ocio nocturno "ya está esbozado". La Xunta volverá esta semana a reunirse con el sector, con la intención de cerarlo cuanto antes. Los medidores de CO2, la ventilación y la limpieza de los aseos serán también las claves del protocolo para pubs y discotecas.

