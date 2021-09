Marea Atlántica denuncia que el Concello de A Coruña no cumple la mejora salarial en las escuelas infantiles

Marea Atlántica denuncia que no se ha hecho efectivo el aumento de sueldo a las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales, comprometido por el gobierno local. El grupo municipal en María Pita se ha reunido con las directoras de estos centros gestionados por el Concello.

El nuevo convenio colectivo contempla una mejora salarial que, dice La Marea, no se ha cumplido debido a que el Concello no aumentó su contribución a las escuelas infantiles y ahora no disponen de financiación para aumentar los sueldos.

Señala Silvia Cameán, concejala de Marea Atlántica, que la mejora salarial es muy necesaria para dignificar el trabajo de estas profesionales. Cobran unos 923 euros, pasarían a cobar 1.200. Solicitan la convocatoria de la Comisión de Educación para que el concejal Jesús Celemín dé explicaciones sobre la situación.