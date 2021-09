Buscando el origen del covid persistente

¿Porqué persisten los síntomas de la covid tras meses y meses de sufrir la enfermedad y cómo puede tratarse a estos pacientes? Es la pregunta para la que busca respuesta el Grupo Aragonés de Investigación de Atención Primaria que ha puesto en marcha un estudio con 73 pacientes que han superado la enfermedad y otros 73 que sufren covid persistente.

Es el caso de Patricia: hace ya 7 meses que contrajo la enfermedad. "Me levanto ya cansada, con dolor de cabeza y mareo - aunque ese síntoma cada vez menos -, niebla mental (hay veces que no me salen las palabras y no puedo llevar una conversación), me molestan mucho los gritos y me retumban mucho en el oído y en la cabeza y hay veces que me cuesta coger aire pero tengo los pulmones bien", ha descrito Patricia en Hoy por Hoy Zaragoza.

Tienen los síntomas pero sus órganos están bien. La vacuna también incide en su estado. "Estamos viendo situaciones que en algunos casos mejora y en otros empeora los síntomas", explica Rosa Magallón, médica de atención primaria y miembro de este grupo de investigación.

73 personas con covid persistente y otras 73 que han superado la enfermedad se someten a buen número de pruebas, con el objetivo de encontrar tratamientos.

"Les hacemos unos análisis bastante exhaustivos, genéticos, histoquímicos, bioquímicos... y una serie de pruebas, de test, analíticas o cuestionarios específicos para valorar su salud mental", ha detallado Magallón.

Es el único estudio de estas características que se registra en España y que llena de esperanza a los enfermos de covid persistente. "Hay luz al final del túnel y se investiga; e igual sacan alguna medicación y podemos volver a vivir", afirma Patricia.

Magallón espera que esta investigación, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Investigación Sanitaria, dé resultados.