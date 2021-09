Estas son las claves para una vuelta a la rutina saludable

Los primeros días de septiembre suponen -tanto para menores como adultos- un choque de realidad y de vuelta a la rutina. En palabras de Fátima Vargas, psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Ciudad Real, apunta que se trata de un "período de transición".

Venimos de un verano en el que, especialmente para los más jóvenes, no hay tantas obligaciones y los horarios no son tan estrictos. Ahora, la vuelta al curso y a la rutina suele traer consigo más estrés, normas y horarios. No sólo para menores y adolescentes, sino también para los adultos.

A todo ello se suma un factor importante que, hace algo más de año y medio, no estaba entre nosotros: la pandemia del coronavirus. Según apunta la doctora Vargas, sí se han observado cambios en el comportamiento de los menores, que ahora presentan más síntomas de asilamiento social, ansiedad, inquietud e hiperactividad. "El año pasado ocurrieron muchas cosas, nos confinamos y perdimos contacto físico con compañeros y profesores".

No obstante, todo ello depende del perfil de persona. "No todos tenemos el mismo carácter ni el mismo temperamento, ni reaccionamos de la misma forma ante la adversidad". Es decir, también se ha dado al contrario, con conductas más regresivas sobre todo en niños que son más dependientes de sus padres, o los que sufren acoso escolar. En este caso, los jóvenes tienen fobia a la hora de volver a clase.

Para paliar este tipo de situaciones o de comportamientos, la doctora nos recomienda una serie de pautas:

-Empezar a normalizar horarios unas dos semanas antes de retomar la rutina

-Tener un acercamiento previo con los niños, tener actitud positiva con ellos. Es decir, que la vuelta a las aulas sea lo más ilusionante posible

-Quedar con compañeros de clase unos días antes para ir retomando las relaciones sociales en el colegio

-Hacerles partícipes de las compras: si se tienen que hacer un uniforme nuevo o material escolar

-No centrar todo en la vuelta al 'cole': preguntarles por actividades extraescolares que quieran hacer, por ejemplo

-El apartado físico es importantísimo. Esto es, cuidar su alimentación y el sueño