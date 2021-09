Ada Colau: "No haré el salto como Anne Hidalgo, seguro"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau niega que tenga ninguna intención de pasar a la política nacional. En una entrevista en SER Catalunya afirma que “no haré el salto como Anne Hidalgo, seguro. Desmiento estos rumores que no sé de dónde salen. Es menospreciar la política municipal y estoy muy entusiasmada con este proyecto, estoy volcada con nuestra ciudad. No he tomado tampoco la decisión de presentarse a la reelección. Quedan dos años del segundo mandato. Más adelante ya valoraremos”

Respecto a la ampliación del Prat advierte que “en esta década nos jugamos si detenemos la versión más catastrófica del cambio climático. Es el momento de cambiar nuestro sistema productivo y de consumo. No basta con ponerse un pin a una chaqueta. Hay que invertir en cercanías y en movilidad sostenible. En una economía del futuro, no del pasado. La ampliación del Prat es del pasado. Hay mucha mentira sobre el beneficio económico de la ampliación del aeropuerto.”

En referencia a la reunión de la mesa de diálogo del miércoles, Colau ha criticado la decisión de Junts de llevar al encuentro a Jordi Sànchez o Jordi Turull: “Siempre están buscando polémica para que la mesa no funcione. Es tan descarado…” La alcaldesa también apunta que “está claro que se debe poder hablar de referéndum, pero no hacer falsas promesas”

Ada Colau ha saludado el anuncio de Pedro Sánchez de aprobar medidas para contener la escalada de la factura de la luz: “Sabemos que la reforma del sistema eléctrico no se hace en dos días, por eso había que poner unos topes. Creo que es una buena noticia y un primer paso muy importante”

Y ha reiterado su postura respecto a la reobertura del ocio nocturno, reforzada ahora por el anuncio de Isabel Díaz Ayuso: “Somos muchas las voces que pedimos, si se han sacado medidas restrictivas y los datos han mejorado, que se reabra el ocio nocturno. Es necesario un abordaje global de la Generalitat del problema de los botellones”