Aragonès deja fuera a Junts de la mesa de diálogo a la espera de que designen sólo miembros del Govern

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deja a Junts per Catalunya fuera de la mesa de diálogo "mientras no propongan a consellers como miembros de la delegación" y ha rechazado la propuesta de JxCat. Aragonès ha explicado que "todos los nombres del Govern que proponga Junts los aceptaré. Mantengo la confianza en todos los miembros del Govern, la puerta de la delegación está abierta". También ha insistido en que lo que da valor a esta negociación es que se da entre gobiernos y que está "comprometido con una resolución democrática del conflicto". Como presidente de la Generalitat cree que tienen una oportunidad y "no pienso desaprovecharla".

Una vez conocida la propuesta de JxCat, desde la presidencia de la Generalitat se ha negado a aceptarla. Aragonès ha argumentado a los miembros del Govern que, tal y como "siempre" habían "hablado y acordado", la negociación con la Moncloa era "de gobierno a gobierno", y que por tanto la delegación propuesta por Junts "no se aceptaba". Por este motivo, el partido de Carles Puigdemont ha llegado a pedir un receso de la reunión del Consell Executiu. El encuentro ordinario delGovern ha comenzado con 40 minutos de retraso. Aragonés ha reunido sus consejeros antes, tal como han hecho por separado los de Junts.

Junts per Catalunya (JxCat) había incluido entre los miembros propuestos para formar parte de la delegación de la Generalitat en la mesa de diálogo a Jordi Sànchez y Jordi Turull, dos presos del "procés" que fueron indultados en junio por el Gobierno.

Además de Jordi Sànchez, secretario general de JxCat, y Jordi Turull, vicepresidente del partido, la formación que preside Carles Puigdemont incluía al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y a la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Así lo acordó la dirección ejecutiva de JxCat y trasladó esta propuesta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que el Govern "la pudiera ratificar" este martes.

La inclusión de Jordi Sànchez y Jordi Turull chocaba con la previsión de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que había asegurado que la delegación de la Generalitat estaría formada por miembros del Govern, y el presidente Aragonès no la ha aprobado.

ERC confía en que la mesa de diálogo no tenga que desconvocarse

Tras el veto de Aragonès, ERC ha mostrado su confianza en que la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, a la que este miércoles asistirá en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga que desconvocarse.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en rueda de prensa tras conocer estos nombres propuestos por JxCat que tiene "la máxima confianza en el presidente Pere Aragonès" y ha incidido en que la única certeza real es que "por primera vez un presidente del Gobierno se sienta en una mesa de negociación para tratar por primera vez el conflicto político en Cataluña".

"Esto parecía muy difícil y algunos lo veían imposible y sin embargo otros nos dedicamos a hacerlo posible. Se llama política", ha dicho Rufián tras recordar que en el caso de que fracasaran estos encuentros se daría vía libre a que el PP y Vox pudieran llegar a la Moncloa.