Alberto Quiles: "Es imposible estar arrepentido de estar en el Deportivo"

El Deportivo tiene en Alberto Quiles probablemente a su jugador estrella. El delantero, tras su paso por el Recreativo de Huelva, fue una de las piezas más cotizadas del mercado de Primera RFEF. Fichado en A Coruña para las dos próximas campañas, el andaluz asegura estar feliz de la decisión tomada de jugar en el Depor: "Es imposible el estar arrepentido de estar aquí. Es un club muy grande y estoy muy feliz aquí". El ariete lleva dos goles en los tres partidos disputados. Además de su eficacia de cara a portería, el ex del Recreativo destacó ya desde la pretemporada como uno de los futbolistas más técnicos del equipo.

Convivir con los elogios, sin embargo, es uno de los aspectos que debe superar el actual Deportivo. "Hay que tener los pies en el suelo. Un día haces un buen partido y son todos piropos. Y cuando no tienes críticas. En el equilibrio es donde tenemos que estar. No hemos hecho nada". Sin embargo, el jugador, que el curso pasado vivió un auténtico calvario en Huelva, dónde su histórico equipo descendió dos categorías, se queda claramente con el ambiente y la presión de estar en un equipo acostumbrado a ganar como es el actual Deportivo. "El año pasado en Huelva no os imagináis lo duro que fue. Esto es todo lo contrario y eso también alivia un poco. Estoy muy contento de estar aquí".

Deseando ver Riazor el sábado

Al igual que otros de sus compañeros, Quiles está sorprendido con el ambiente vivido en el primer duelo de Liga en Riazor. Tras muchos meses de pandemia, el estadio recuperó ante el Celta B parte de su gran animación. Ante el Badajoz, se espera que aumente la presencia de público. "¿Jugar con un estadio así, presión? Pero si es una maravilla. Espero que disfrutemos. Yo estoy deseando ya que llegue el sábado", afirmó ante los medios de comunicación.

Enfrente estará un Badajoz que pondrá cara la victoria al Deportivo. El equipo pacense, que el curso pasado rozó el ascenso y se quedó fuera del fútbol profesional en el partido ante el Amorebieta, buscará discutirle la pelota al Deportivo. "El Badajoz es un equipo que quiere el balón. Va a ser una lucha por tener el balón un equipo y otro. No creo que ningún equipo domine claramente", intuyó el futbolista.

Socio de Miku

El también delantero Miku reconoció hace unos días que se entendía casi sin mirarse en el campo con Quiles. Este jueves, el propio Quiles secundó las palabras del venezolano y habló de esa sociedad goleadora que se creó en el Deportivo. "Miku y yo nos parecemos mucho a la hora de jugar. Cuando dos jugadores tienen esa similitud, es fácil entenderse. Hablamos mucho en los entrenos y así es más fácil. Hay que seguir así porque llegarán más goles, seguro", avanzó.

Por último, Quiles también se refirió al juvenil Noel. Volvió a pedir la tradicional paciencia que desde el entrenador a los más veteranos recuerdan cada día, aunque se refirió al joven delantero como un futbolista "tocado por la varita". Quiles asegura que "nunca había visto a juveniles con esa calidad. Tiene técnica, gol, no da un balón por perdido, lo tiene todo", concluye.