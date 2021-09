"La izquierda caviar": la última falta de respeto de Ayuso a la oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, por ser "la izquierda caviar" y no haber "nada más hipócrita que su figura política", mientras que al PSOE le ha espetado que "el problema de Madrid" es el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así ha respondido la presidenta a sendas preguntas de estos grupos sobre si el Ejecutivo regional está resolviendo los problemas de los madrileños.

"Un día se presenta en el Programa de Ana Rosa con un 'look pepero' a decir que abriría todavía más la Hostelería y al siguiente a 'perrear' a la Cadena Ser y que es la más moderna y está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda en Madrid", ha lanzado a Mónica García, a quien también ha acusado de "esconderse" al votar por correo para el 4 de mayo para "no dar la cara" por vivir "en unas circunstancias que se alejan de su discurso".

La hipocresía de la izquierda caviar. pic.twitter.com/ra7OXcLvxa — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 16, 2021

La presidenta ha continuado con su diatriba contra Mónica García al decir que es "médico y madre", pero que "no ha gestionado nada en su vida".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que al PP "le va la marcha cuando tiene a una persona que gana elecciones", pero, a diferencia de otros partidos, "no le pasan la guillotina a nadie". Ayuso ha respondido de esta forma en el pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta de Más Madrid que se ha convertido en un debate sobre la situación interna del PP, a nivel regional y autonómico.

La respuesta de Mónica García

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha respondido a través de Twitter los ataques recibidos por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Hoy Ayuso ha superado todos los límites. No vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos. Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política", ha escrito la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.