Emery: "El no haber ganado nos obliga a mejorar"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha señalado en la rueda de prensa previa a la visita al Mallorca, que el hecho de que su equipo aún no haya ganado un partido oficial esta temporada, tras haber empatado los cinco disputados, les obliga a mejorar en este próximo encuentro en Son Moix.



“La obligación de ganar la tenemos todos, el no hacerlo te obliga a mejorar. Vamos dando pasos y el domingo es un reto. Buscamos crecer, tenemos jugadores que están integrándose y que están mejorando y dando pasos para crecer. Eso es un proceso que se vive en los primeros partidos y con gente nueva cuesta un poco más. Estamos creciendo poco a poco”, ha apuntado el de Hondarribia.



Tras haber jugado el pasado martes partido de Liga de Campeones y ante el apretado calendario que afrontan, el técnico ha indicado que "en Mallorca buscamos el once en mejores condiciones y sin pensar en lo que viene. Los jugadores están con muchas ganas y a un buen nivel, por lo que debemos dar continuidad en Mallorca".



Preguntado por si espera ver ya la mejor versión de su equipo, Emery ha comentado que "lo esperamos cada partido, no pensamos en lo que hemos hecho, pensamos en lo que tenemos delante. Vamos a un campo que no se nos ha dado bien, en el que ya cuentan con su gente en la grada, y eso siempre suma".



Sobre el Mallorca y su gran arranque de temporada ha señalado que "saben a lo que juegan, tienen la estructura muy estabilizada, saben lo que deben hacer en cada partido y tienen ya experiencia. Suman gente joven con ganas, que tienen calidad, y veteranos con mucha experiencia. Son un equipo hecho, que nos va a exigir mucho, tanto en contragolpes como en balón parado, por tanto nos van a exigir en cada momento del partido”.



En las filas del Mallorca se van a encontrar a varios exjugadores con pasado en el Villarreal. “Los profesionales vamos dando vueltas, es verdad que hay ciertas motivaciones y el que estén exjugadores cómo Costa, Niño o Kubo, Pablo Ortells o el técnico, es especial y nos hace exigirnos y saber que ellos tendrán esa motivación extra. Pero nosotros también la tenemos, pero no es una revancha, son los tres puntos y el poder ganar, eso es lo que nos motiva y nos empuja”.