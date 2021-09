El desliz lingüístico de Toni Cantó justo cuando presentaba la Oficina del Español

Toni Canto ha presentado este viernes junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Oficina del Español. El órgano de nueva creación, según ha indicado Ayuso, no pretende que Madrid sea la "cuna" del español o "disputar" con la Real Academia Española ni con el Instituto Cervantes sino ser la capital de este idioma en Europa.

Tras proyectar un vídeo en que varias personas con distintos acentos aseguran que "todos los acentos caben en Madrid", Ayuso ha señalado que la Comunidad pretende atraer a los estudiantes "en español" no "de español" para que los universitarios de todo el mundo "busquen la excelencia académica en español".

A sus palabras han seguido las del director, Toni Cantó, quien percibirá 75.000 euros brutos anuales por ocupar ese cargo. Cantó ha explicado algunos de los proyectos que ya prepara su Oficina del Español. Entre ellos, el primer festival Hispanidad 2021, y ha citado a algunas de las instituciones con las colaborará su oficina. Ahí es donde se le ha escapado su error. Tras citar a la Biblioteca Nacional y la Casa América se ha referido a la Casa México, pero pronunciada como méksiko.

El desliz, que con cierta frecuencia tienen que corregir los naturales de ese país, está perfectamente recogido e indicado por la RAE. El Diccionario Panhispánico de Dudas señala que "la grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no [méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno, mejikanísmo, etc.])".

Cuatro estrategias

El Gobierno regional ha desarrollado cuatro estrategias: diálogo con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español; colaboración activa con las entidades que trabajan por el español; sinergias con entidades culturales internacionales, así como gestión de estudios y encuentros con expertos del sector y líderes de opinión.

No pretende esta oficina, ha reiterado, afectar a las competencias de otras instituciones, sino colaborar, por lo que buscará acuerdos tanto con la RAE como con el Instituto Cervantes y firmar convenios con ellos así como otras instituciones tanto públicas como privadas. "Mientras hay gobiernos populistas, nacionalistas, identitarios que están negando al ciudadano el mejor legado cultural y el derecho a conocer y dominar el español, la Comunidad sigue sumando en beneficio de todos", ha añadido Ayuso en su intervención.