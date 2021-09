Vuelven los abrazos a las residencias de la Comunitat Valenciana

Este viernes, después de 18 meses, los abrazos vuelven a las residencias de la Comunitat Valenciana. Esta mañana se ha publicado la nueva resolución de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que regula los centros de personas mayores.

Ésta permite el contacto físico en las visitas a los centros, siempre que el municipio donde se ubica se encuentre en nivel de alerta 0 ó 1. Hay que recordar que los abrazos estaban prohibidos en las residencias como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus.

Durante la visita se deberán observar las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias. Durante las visitas de personas con vacunación completa a personas residentes vacunadas (que no sean contactos estrechos) que se produzcan en espacios abiertos o en espacios cerrados no compartidos con otras personas, solo será necesario el uso de mascarillas (salvo por el cónyuge o pareja) y las medidas higiénicas generales, pero no será necesaria la distancia de seguridad. Las persones visitantes tendrán que acreditar documentalmente disponer de la pauta de vacunación completa.

El presidente de Aerte, la patronal de las residencias de la Comunitat Valenciana, José María Toro, valoraba en la Cadena SER la trascendente decisión para el bienestar emocionar de las personas mayores que han tenido que estar durante más de año y medio sin el contacto físico con sus familiares por culpa de la pandemia.