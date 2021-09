Os Mallos urge soluciones a la inseguridad ciudadana y la ocupación de pisos

Más de un millar de vecinos se han manifestado este sábado en Os Mallos para denunciar el aumento de la delincuencia e inseguridad en este barrio de A Coruña. Al grito de "Non, non, non á ocupación" han advertido que seguirán con las movilizaciones si no mejora la situación.

Se concentraron ante el edificio donde uno de los pisos ha sido ocupado. La plataforma vecinal convocante de la protesta señala que los robos y el tráfico de drogas ha aumentado en el barrio en los últimos meses. Instan al Concello y a la Subdelegación del Gobierno a que aumente la vigilancia policial.

En la movilización participaron miembros del grupo municipal del PP, con su portavoz Rosa Gallego a la cabeza. "Con Inés Rey, en Os Mallos hay más ocupas, más inseguridad, menos aparcamientos, menos transporte público y menos árboles", denuncia el Partido Popular.

Esta semana, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, redujo a "conflictos puntuales" las situaciones que denuncian estos vecinos de Os Mallos e insistió en que A Coruña es una ciudad segura.