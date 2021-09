Unai Emery: "Soy autocrítico, hay que hacer mejor algunas cosas"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló tras el empate 0-0 ante el Mallorca en el estadio Son Moix, sexto consecutivo esta temporada en tres competiciones oficiales, que quiere ser "autocrítico" con esa circunstancia, y también subrayó que su equipo "debe hacer mejor algunas cosas".



"A todos los equipos les cuesta mucho ganar. Nosotros tenemos que buscar algo más que, de momento, no está llegando. El fútbol es así y tenemos que mejorar, aunque el primer análisis que hago es que hay que hacer mejor algunas cosas", señaló Emery.



El técnico del conjunto castellonense destacó que su equipo "llevó el control del partido y obligó al Mallorca a defender en bloque bajo".



"No hemos concedido prácticamente contragolpes y hemos generado tres o cuatro ocasiones. Necesitamos encontrar ese acierto y seguir encontrando cómo decantar el partido. Al no hacerlo, entramos en ciertos momentos de precipitación y ellos han empezado a coger confianza sobre el campo", indicó.



Emery analizó el encuentro: "En el segundo tiempo, estábamos más trabados y ellos veían posibilidades de encontrar contragolpes; el plan era el mismo y lo hemos hecho al final. Hay que pensar en el siguiente partido".



Con respecto al Mallorca, el entrenador del "submarino amarillo" dijo que le vio "bien estructurado deportivamente, muy competitivo, con jugadores veteranos e inteligentes que saben sufrir y leer los momentos del partido".



"Todo esto también lo van creando el club y el entrenador (Luis García Plaza). Valoran mucho estar en Primera y están muy comprometidos. A partir de ahí, debíamos intentar marcar las diferencias", precisó Unai Emery.