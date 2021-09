El Villarreal prepara el partido ante el Elche pendiente de Gerard Moreno

El Villarreal comenzó a preparar este lunes el partido de liga del miércoles ante el Elche tras empatar a cero goles el domingo en Mallorca en una sesión de trabajo en la que no estuvo Gerard Moreno, que ya se ausentó del partido en Palma por unas molestias musculares.



El club castellonense comunicó este domingo que el delantero catalán sufría un sobrecarga muscular en los isquiotibiales en la pierna derecha, por lo que había que esperar su evolución para conocer su posible participación o descarte en los partidos de esta semana.



Moreno no ha entrenado este lunes y sigue en fase de tratamiento y recuperación, por lo que su concurso en el partido de este miércoles ante el Elche es poco probable.



Aunque habrá que ver su evolución, es factible que ante la cercanía de los partidos ante el Real Madrid el sábado en LaLiga y el del Manchester el próximo miércoles de la liga de Campeones, la idea sea la de reservar al atacante y no forzar ante el conjunto ilicitano.



Los que también siguen fuera del ritmo de entrenamientos son los centrocampistas Samu Chukwueze y Dani Raba, que afrontan un proceso de recuperación de unos problemas musculares en el caso del primero y de un esguince de tobillo el segundo.



En la sesión matinal destacó la presencia del delantero de 20 años y del filial, Nicolás Jackson, que se ha convertido en uno de los destacados en el arranque de temporada del equipo filial en la categoría de la Primera Federación