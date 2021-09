La delegada del Gobierno en Madrid, sobre la marcha neonazi: "Si es un delito, tendrá que decirlo un juez"

La delegada del Gobierno mantiene que no prohibieron la manifestación neonazi que recorrió el barrio madrileño de Chueca porque no tenían elementos sólidos para hacerlo: “Solamente se puede prohibir en el caso de que haya constatación de que se va a cometer un delito”, ha explicado Mercedes González en su entrevista en La Ventana de Madrid. Pero ¿hubo o no hubo un hecho delictivo? La delegada del Gobierno prefiere no mojarse y lo deja en manos de la justicia: “Que es un delito tendrá que decirlo un juez… Ni tú ni yo somos jueces. Me parecen unos gritos lamentables, pero eso es solo nuestra opinión”, zanja.

Mercedes González también ha dado la cara ante las críticas por la inacción de la Policía Nacional, que no abortó la manifestación ante los gritos homófobos. Defiende que los agentes sí actuaron “porque cachearon e identificaron a los 200 manifestantes”. Además, “se les requisaron determinados materiales” y niega que la policía les escoltase durante el recorrido. “Lo que hicieron fue acordonarles para evitar que hubiese algún altercado”.

La realidad es que los manifestantes consiguieron culminar de principio a fin el recorrido previsto, hasta el kilómetro cero en la mismísima Puerta del Sol, insultando y denigrando a los homosexuales con simbología nazi. Eso ha llevado a Más Madrid a criticar duramente a la delegada del Gobierno por amparar este tipo de protestas. Frente a esas críticas, Mercedes González responde: "La gente hace política de la chusca. De Podemos no he escuchado críticas, solo de Más Madrid".

La Delegación del Gobierno ha enviado ya a la fiscalía los informes policiales, este martes ofrecerá una rueda de prensa donde se anunciará la multa contra los dos solicitantes de la marcha y otro grupo de ultras identificados contra los que también aplicarán medidas administrativas.