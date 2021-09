Héctor Hernández: "El escudo no gana partidos, el esfuerzo sí"

Héctor Hernández se ha pasado por la sala de prensa de Abegondo para valorar un comienzo de liga que ha calificado como "inmejorable", al tiempo que ha mostrado su deseo de continuar en esa línea.

Pese al buen comienzo, el lateral ha querido evitar caer en la autocomplacencia. La experiencia del año pasado sirve para estar en alerta en cada encuentro. "Todos conocemos esta categoría, nada es fácil. Cualquiera te pinta la cara en cualquier campo. Sabiendo el escudo que llevamos en el pecho vamos a salir a competir, eso como mínimo. El escudo no gana partidos pero el esfuerzo y lo que implica el competir va a quedar en el campo"

Héctor Hernández ha mostrado su satisfacción por poder continuar en A Coruña tras un verano convulso. Un club en ERE, una reestructuración total tras el fracaso de la temporada pasada... condicionantes que para nada obligaron a replantear su futuro al zaguero. Club y jugador se sentaron para renegociar su contrato y la voluntad de ambas partes hizo el resto. "Habia encontrado mi lugar, un club donde se había depositado mucha confianza en mí y me sentía valorado. La parte del campo es mi obligación y es donde hay que demostrar compromiso con un club. De nada sirven las palabras si se las lleva el viento. El club habló conmigo y si estamos en la misma sintonía el acuerdo es fácil y rápido. Yo quería seguir aquí porque estoy muy a gusto" enfatizó Héctor Hernández.

Esta temporada está arrancando de la mejor manera para el carrilero: sin probelmas físicos, con el equipo coleccionando victorias e instalado en el once titutlar. Situación esta último con el valor añadido de la competencia de un Diego Aguirre que lo pone difícil semana tras semana. Esa competencia y el no acomodarse en el oonce es una de las claves del buen rendimiento del equipo en este comienzo de temporada. "Lo que demuestras en el campo es fruto del trabajo. Hay competencia con Aguirre pero no solo en mi caso. Eso es muy importante para el equipo y va a ayudar a que todos sumemos y estemos en alerta porque sabemos que ahí detrás hay alguien que nos muerde la oreja y tienes que dar el 100% en cada partido. No te puedes relajar"

El equipo biuscará este domingo la quinta victoria consecutiva, una marca con la que igualaría el buen arranque de los blanquiazules en la 80/81. En el Reina Sofía de Salamanca espera un césped artificial que ya conocen de la temporada pasada. "Jugar en el campo de Unionistas es muy diferente a jugar en Riazor. Tenemos que ser un equipo camaleónico. Podemos encontrarnos este tipo de campo y tenemos que adaptarnos. no podemos ponerle excusas. Somos unos elegidos por estar aqui" explicó un Héctor Hernández que asumió de buen grado el papel de "animador del vestuario" otorgado por sus compañeros de caseta.