El Deportivo y Celso Borges separan sus caminos

Celso Borges ha dejado de ser jugador del Deportivo. El club y el futbolista han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato del centrocampista tico. El próximo destino de Borges está en su país. Dos equipos costarricenses, Saprissa y Alajuelense, se disputan el fichaje del jugador en una jornada en la que expira el plazo para dar de alta a futbolistas en esa liga.

Con la rúbrica de la rescisión, Celso Borges pone punto y final a una segunda etapa gris en el Deportivo. El club apostó por él en el delicado momento del descenso a Segunda B. La temporada no fue buena en lo colectivo y eso afectó también al rendimiento de un Borges que, como muchos de sus compañeros, no llegó a estar cómodo durante toda la campaña. Tras fracasar en el objetivo de volver al fútbol profesional, el Deportivo inició un proceso para aligerar la desproporcionada masa salarial que arrastraba. Borges fue uno de los señalados para reducir su ficha, algo que suscitó dudas en un jugador que no acababa de comprender cómo los mismos que habían firmado su contrato (y le habían ofrecido las cantidades estipuladas) ahora proponían variar por completo las condiciones del mismo. En el cierre de mercado el club no concedió ficha al centrocampista, privándole así de la opción de jugar pese a tener contrato en vigor. Una maniobra que no está permitida en el fútbol profesional pero sí en la Primera Federación. La decisión siempre fue entendida como recomendada "por criterios económicos y no futbolísticos". Desde ese momento Celso Borges siguió entrenándose con el grupo y su actitud fue motivo de elogio por parte de técnicos y compañeros.

Pero no todo fueron probelmas en el paso de Celso Borges por A Coruña. En su primera etapa destacó con todos los entrenadores que pasaron por el club, hasta su salida rumbo al Goztepe turco. Se va tras haber vestido la camiseta en 133 ocasiones y habiendo materializado 17 goles.