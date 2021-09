Más de 17.000 firmas para paralizar la construcción de la pirámide de Nacho Cano

La bomba estalló el pasado jueves. Ese día se filtraron los planos del próximo proyecto estrella de Nacho Cano en los terrenos que el Ayuntamiento le ha cedido, sin concurso público, en el barrio de Hortaleza: un teatro con forma de pirámide azteca de grandes dimensiones, acompañada de un parking de 400 plazas. Un gran sueño para Cano, que se ha convertido en pesadilla para los vecinos del barrio. Los residentes no quieren que se construya este teatro ni mucho menos los aparcamientos que lo complementan. Para mostrar su rechazo, han iniciado una campaña en la plataforma Change.org que ya cuenta con más de 17.000 firmas cuatro días después de su publicación.

Lucha contra el macro parking

Juan González, miembro de la Plataforma Vecinal de Hortaleza, explica que el tejido asociativo del barrio llevaba "más de un año y medio" luchando para evitar que se construyera un macro aparcamiento, de 300 plazas, en la glorieta de Mar de Cristal, muy cerca de donde quieren levantar el teatro. Los vecinos denunciaban que este parking traería más tráfico, ruidos y más posibilidad de producir accidentes. González, además, añade que en este momento, donde el medioambiente y la calidad del aire es esencial para garantizar la sostenibilidad de las ciudades, este proyecto implicaba "un modelo de movilidad completamente caduco". Consiguieron pararlo el pasado mes de julio, tras varias manifestaciones y recogidas de firmas. Pero la alegría les ha durado poco menos de dos meses.

"Ahora nos dicen que van a construir un teatro, pero que en realidad tiene más terreno dedicado a parking que a teatro", critica González. En concreto, 100 plazas más que el que paralizaron a principios de verano. La llegada del proyecto ha causado doble indignación en el vecindario. Primero por los aparcamientos y segundo porque llevan años pidiendo que en ese terreno, que tiene unos 20.000 metros cuadrados y se sitúa en la avenida de Machupichu, se construya un Instituto de Formación Profesional. El Ayuntamiento asegura que esta parcela tiene uso cultural, no educativo por eso dan el visto bueno al proyecto de Cano. Sin embargo, González recuerda que no siempre ha sido así, que este terreno antes "tenía uso educativo. Lo cambiaron a cultural para que el productor José Luis Moreno construyera un proyecto faraónico, que no se hizo nunca. Ahora es el argumento que usa Nacho Cano para levantar el teatro, pero su uso primario era el educativo".

Petición al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de la capital, días después de conocerse el plan, quiso transmitir tranquilidad a los afectados. Insisten en que es una cesión por solo cuatro años y que cuando acabe este tiempo se retirará de la parcela tanto el teatro como los aparcamientos. También han defendido que el teatro, de nombre Malinche, se construye en pro de la cultura. El edificio tendrá una capacidad 1.326 personas, una superficie de 5.000 metros y más de 1.300 butacas. Todo ello dentro de una pirámide azteca de 30 metros de altura. El proyecto costará unos 11,4 millones de euros.

La plataforma de vecinos critican que el Ayuntamiento hable de beneficios para la cultura cuando hace unos días "PP y Ciudadanos votaron en contra de crear una biblioteca en Mar de Cristal", otra reivindicación histórica de los residentes del barrio. Los vecinos afirman que todavía no han presentado formalmente la queja en contra del teatro ante el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida, aunque sí han dejado constancia en la Junta de Distrito. González insiste en que van a seguir peleando para que no se ejecute el proyecto y lanza una petición al Ayuntamiento: "Esperamos que nos escuchen y se sienten con nosotros a hablarlo, al igual que hicieron con Nacho Cano, que fueron a su casa. Creo que también tienen que recibir a los vecinos para ver qué pensamos sobre esto".