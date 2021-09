AL CARRER, EN VALENCIÀ! Actes en commemoració del 89 aniversari de les Normes de Castelló

L’Alcora acollirà enguany l’acte central de la commemoració de la signatura de les Normes de Castelló. La plataforma recupera la tradicional Fira d’entitats, les activitats i tallers infantils i una actuació musical de gran format. Els actes estan programats des de les 16.30 h fins la 1.00 h del 2 d’octubre a la Pista Jardín de l’Alcora. Des de les 16.30 h fins les 19h tindrà lloc la Fira d’entitats amb jocs infantils i activitats com un taller de construcció d’instruments musicals i l’actuació del contacontes Felip Kervarec. A partir de les 22.00 h començarà la part més festiva dels actes amb les actuacions musicals de Meter Band, La Trocamba Matanusca i El Diluvi.

“Després de més d’any i mig en què per la pandèmia hem hagut de replantejar el format i aforament dels actes hem volgut recuperar el format habitual de la celebració per tornar poc a poc a la normalitat”, ha explicat la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot. El lema del 89 aniversari “Al carrer, en valencià!” fa referència a la necessitat que per a què el valencià tinga una bona salut, el seu ús ha de ser majoritari en la societat, és a dir, que s’use amb normalitat en tots els àmbits de la vida diària. “Volem una llengua amb bona salut, ben viva i per això animem la ciutadania a emprar el valencià també al carrer”, ha reblat Nebot.

La cloenda de la commemoració de les Normes tindrà lloc al desembre amb un homenatge als signataris a la Casa Matutano de Castelló de la Plana.

Escolta la entrevista a la presidenta de Castelló per la llengua, María Nebot, al programa Hoy por Hoy Castellón.

PROGRAMA ACTES DESCONFINEM LA CULTURA!

16/09/2021 - 19.00h. Teatre del Raval, Castelló Cinema en valencià: El Pare

17/09/2021 - 19.00h. Museu de Pedagogia, El Menador - Espai Cultural, Castelló

Inauguració Exposició Empar Navarro. Fins el 30 de setembre

23/09/2021 - 19.00h. Teatre del Raval, Castelló - Cinema en valencià: La innocència

24/09/2021 - 20.00h. Templet, plaça del Mar, Grau de Castelló - Actuació musical: GEM

25/09/2021 - 9.30h. Jaciment de Vinamargo - Itinerari Vil·la romana de Vinamargo

25/09/2021 - 19.00h. Cau muixaranguer Conlloga - Festa Estellés + Sopar

27/09/2021 - 18.00h., El Menador - Espai Cultural, Castelló

Presentació del VI Congrés d'Escola Valenciana, amb les ponències d’Anna Marçà, Francesc Esteve, Cristina Garcia, Ana Gracia i Noelia Juan

30/09/2021 - 19.00h. Teatre del Raval, Castelló. Cinema en valencià: La banda

02/10/2021 - 16.30h. La Pista Jardín, L’Alcora

Commemoració de les Normes de Castelló

Fira d’entitats, tallers i jocs infantils, contacontes i concert amb El Diluvi, La Trocamba Matanusca i Meter Band.

